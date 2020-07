McLaren-teambaas Seidl: ‘Niet verwacht dat zo’n jonge kerel zo’n laatste ronde kon rijden’

Vreugde alom bij McLaren. Ook achter het mondkapje van teambaas Andreas Seidl schuilde na de knotsgekke GP van Oostenrijk een brede smile. Na een sterke kwalificatie toonde McLaren ook op zondag over de nodige snelheid te beschikken. “P3 en P5, dat is ongelofelijk voor ons team.”

Andreas Seidl kan met zijn team terugblikken op een erg geslaagd openingsweekend in Spielberg. Op zaterdag snelde Lando Norris naar P4, wat op zondag na een straf voor Hamilton zelfs veranderde in de derde startplek, een dag later finishte beide coureurs in de top 5. Carlos Sainz finishte als vijfde, Norris scoorde met een derde plek zelfs zijn eerste podium. Het levert McLaren voorlopig de tweede plaats op in de constructeursstand.

“Ik ben heel erg trots om deel uit te maken van dit team. P3 en P5, dat is ongelofelijk voor ons”, steekt Seidl van wal. “Ondanks alle maatregelen, de mondkapjes en de social distance kijk ik er erorm naar uit om deze prestatie vanavond te vieren.”

Lando Norris moest in de 71ste en laatste ronde alles uit de kast halen om binnen de vijf seconden na Lewis Hamilton te finishen en zo de derde plaats in de wacht te slepen. Dat de Britse jongeling daarin slaagde, was voor de teambaas een kleine verrassing. “Ik had niet verwacht dat hij zo’n laatste ronde kon rijden. Voor zo’n jonge kerel, dat is geweldig!”, klinkt Seidl enthousiast.

Het verschil tussen Norris en Hamilton bedroeg na de tijdstraf van de wereldkampioen 0.198 seconden. Had Mercedes niet meer kunnen doen om Hamiltons derde plaats te verdedigen? “I don’t care, dat kan me niet schelen”, reageert de Duitser. “Ik ben gewoon blij!” Nu het eerste weekend achter de rug is moet Seidl toegeven dat McLarens snelheid een beetje als een verrassing komt. “We hadden dezelfde pace als Perez en Ferrari, dat is bemoedigend voor de toekomst. Zowel onze snelheid over één ronde als onze racepace geven hoop”, besluit Seidl.

