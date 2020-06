‘Optimistische’ Brawn: ‘Hopelijk bij laatste Europese GP’s alweer wat fans aanwezig’

Hij geeft het zelf toe: het is wellicht wat optimistisch gedacht, en de Formule 1 zal geen risico’s nemen met de veiligheid en gezondheid. Maar sportief directeur Ross Brawn hoopt op z’n vroegst bij de laatste Europese Grands Prix toch wat fans te kunnen toelaten.

De Formule 1 heeft, na het uitstellen dan wel afgelasten van de eerste tien races, een herziene kalender van acht Europese ronden gepresenteerd. In de eerste plaats zullen dit ‘spookraces’ zijn, wedstrijden waarbij publiek niet welkom is. Dit natuurlijk vanwege de coronacrisis. Maar, zegt Brawn nu, misschien dat bij de laatste van die acht races toch een aantal fans verwelkomd kunnen worden.

“We gaan dat niet overhaasten”, wordt Brawn door Autosport geciteerd. Hij geeft ook toe: ‘het is optimistisch gedacht’ om bij de latere Europese races fans toe te laten. Misschien zelfs te optimistisch. “Dus het is niet is iets waar we nu al op rekenen”, erkent hij. “Als we overzees gaan voor de races buiten Europa, kunnen we hopelijk fans toelaten, al is zelfs dat niet gegarandeerd.”

Brawn houdt dus veel slagen om de arm, maar probeert optimistisch te blijven. “Fans zijn cruciaal voor ons. We willen ze er graag bij hebben, maar zullen dit geleidelijk moeten doen. Wat we niet willen, is dat we fans toestaan en er dan weer op moeten terugkomen omdat er toch een probleem is.”

Uiteindelijk is de Formule 1 immers een rondreizend circus, haalt Brawn aan. Daarbij moet worden opgepast dat zich niet in land X een probleem voordoet dat vervolgens voorkomt dat land Y kan worden aangedaan.

Om het risico te beperken, beperkt de Formule 1 de toegang bij de eerste races ook al flink voor teams, media en genodigden. Wat Brawns streven voor fans bij een Europese race enigszins rekbaar maakt, is dat er mogelijk na de eerste acht nog een paar Europese Grote Prijzen bij komen. Zo spreekt de sport onder meer met Mugello, Imola, Portimão en Hockenheim over races.

