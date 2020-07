Brawn op zijn hoede: ‘Er zullen ook positieve testen volgen’

Ross Brawn blijft op zijn hoede voor het coronavirus. Ondanks de zogenaamde ‘coronabubbel’ waarin het Formule 1-seizoen van start is gegaan en twee weekends zonder besmettingen in Oostenrijk, verwacht de topman positieve coronatests in de paddock. Wanneer dat zal zijn is natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar volgens Brawn is de Formule 1 voorbereid. “We moeten ervoor zorgen dat we er op de juiste manier mee omgaan om de impact op de F1 te minimaliseren.”

De Formule 1 voerde sinds het begin van het seizoen meer dan 10.000 coronatests uit, waarvan elke test negatief bleek. De FIA en Formule 1 communiceren die cijfers een keer per week. F1-topman Ross Brawn is tevreden over het verloop van de eerste twee raceweekends van het seizoen op vlak van coronaveiligheid. “Het is verbazingwekkend dat we het hele weekend, voor de tweede opeenvolgende keer, zijn doorgekomen met enkel negatieve tests”, vertelt Brawn aan Racer.

Lees ook: Brawn vol bewondering voor Verstappen: ‘Op puntje van m’n stoel bij gevecht met Bottas’

Toch blijft de Brawn op zijn hoede. Zo stelt hij dat een positieve test na verloop van tijd onvermijdelijk is. “Er zullen positieve tests zijn, daar ben ik zeker van. Wanneer we met die positieve tests te maken krijgen, moeten we ervoor zorgen dat we er op de juiste manier mee omgaan om de impact op de F1 te minimaliseren”, stelt Brawn.

Voor nu is de ex-teambaas vooral blij dat het seizoen op deze manier van start kon gaan. “Het was een fantastische start. Iedereen is blij en opgelucht dat we het seizoen op gang hebben trappen.”

Lees ook: Ferrari niet gespaard door Ross Brawn: ‘Coureurs begingen de kardinale zonde’