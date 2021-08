Na een chaotische en beladen Grand Prix van Hongarije, was het Fernando Alonso die tot driver of the day werd gekroond. De publieksprijs schommelde de hele race tussen de Spanjaard en zij Franse teamgenoot bij Alpine Esteban Ocon. Ross Brawn is blij dat de titel uiteindelijk naar de tweevoudig wereldkampioen is gegaan.

Ocon schreef in Hongarije zijn alle eerste Grand Prix op zijn naam, maar had dat niet kunnen doen zonder de hulp van Alonso. De Spanjaard hield zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton ronden lang achter zich, waarna de Brit Ocon niet meer kon achterhalen. Het publiek thuis zag dat ook in, want dat stemde plots massaal op Alonso als driver of the day, terwijl Ocon ook in die peilingen op dat moment aan kop ging.

Brawn is het eens met de keuze van de fans. “Er waren tal van geweldige optredens op de Hungaroring. Mick Schumacher leverde ook een fantastisch pittige maar eerlijke rit”, zegt de sportief directeur van Formule 1. “En er was een ‘battle royale’ tussen Fernando en Lewis.” Ook al kwam zijn landgenoot als winnaar uit de bus, is Brawn vooral onder de indruk van Alonso. “Ik ben blij dat Alonso driver of the day won, want ik had ook op hem gestemd.”

De titel die iedere race door het publiek wordt uitgedeeld middels online te stemmen leek lang opweg naar Ocon. De Fransman lag bijna de hele wedstrijd op kop en hield viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel af om zijn eerste overwinning op te eisen. Als zijn teamgenoot de aanstormende Hamilton niet had opgevangen, had dat echter heel anders kunnen aflopen. “Een van de Alpine-coureurs ging de prijs krijgen”, zegt Brawn. “Het is door dat gevecht waarschijnlijk van Ocon naar Alonso gegaan.”

Alonso oogst veel lof van de oud-teambaas. “Gevechten met Alonso zijn ongelooflijk zwaar, maar je weet dat hij altijd sportief zal zijn”, aldus Brawn. “Lewis zeurde een beetje over de verdediging van Fernando, maar ik vond het geen probleem. Hij gaf altijd genoeg ruimte en dat is wat je moet doen.” Met de zomerstop nu voor de deur was het gevecht een mooi vooruitzicht voor wat nog komen gaat, denkt Brawn. “Het was een briljante strijd en hopelijk een voorproefje van wat komen gaat in de tweede helft van het seizoen.”