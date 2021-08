De achtbaanrit van Hongarije is nog niet voorbij. Na een enerverende race kwam Sebastian Vettel als tweede over de streep. Een bijzonder knappe prestatie van de Aston Martin-coureur, maar de porseleinen beker kon hij die avond alweer inleveren. De FIA kon niet genoeg brandstof uit de AMR21 pompen en besloot Vettel te diskwalificeren. Aston Martin wil in hoger beroep gaan tegen het besluit, daardoor mag het team zich voorlopig weer achttien punten rijker rekenen.

De FIA moet na iedere race minimaal een liter brandstof uit de auto kunnen pompen om de legaliteit ervan te testen. Een official van de autosportfederatie bevestigde dat Aston Martin slechts 0.3 liter kon overleveren. Daaropvolgend is er besloten Vettel uit de uitslag van de race te halen en hem zijn tweede prijs en bijbehorende achttien punten te ontnemen.

Lees ook: Aston Martin overweegt in beroep te gaan tegen diskwalificatie Vettel

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer zegt echter dat er nog ruim 1.7 liter benzine in de auto van Vettel zou moeten zitten. Een probleem met de opvoerpomp zou moeten verklaren dat Vettel zijn auto in de uitloopronde moest parkeren. Het is tevens de reden dat genoeg brandstof uit de auto gepompt kan worden. De renstal wil daarom in hoger beroep gaan om de beslissing van de FIA aan te vechten.

(Photo by Zak Mauger / LAT Images)

Totdat de diskwalificatie definitief is gemaakt, krijgen Vettel en zijn team de tweede plek en de punten terug. In de voorlopige wedstrijduitslag staat Vettel dus nog gewoon op de tweede plaats, zij het met een sterretje achter zijn naam. De AMR21 met startnummer 5 in beslag genomen door de FIA totdat een officiële beslissing is genomen.

Lees ook: Vettel gediskwalificeerd, Hamilton naar tweede plaats gepromoveerd

Weinig kans

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is het echter onwaarschijnlijk dat het protest stand houdt bij de FIA. Het zou in de moderne krachtbronnen van de Formule 1 haast wel onmogelijk zijn om de brandstoftank te verwijderen. Een andere manier om te bewijzen dat er genoeg benzine overgebleven zou zijn na de race, heeft Aston Martin ‘voorlopig’ niet.