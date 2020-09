Brawn over track limits: ‘Kunnen ook niet overal grindbakken neerleggen’

“Een constant gevecht”, dat levert de Formule 1 volgens sportief directeur Ross Brawn met de coureurs over het naleven van track limits. Een veelgehoorde oplossing – meer grindbakken neerleggen – biedt volgens hem echter geen uitkomst: “Asfalt uitloopzones blijven vaak toch beter.”

Dat schrijft Brawn in zijn nieuwste column voor Formula1.com in navolging op de Grand Prix van Rusland. De track limits waren in Sotsji weer ‘een veelbesproken en omstreden onderwerp’, erkent Brawn. Vooral bij bocht twee, waar een speciale route door de asfalt uitloopzone was uitgestippeld om terug te keren op de baan. Een aantal coureurs hield zich daar niet aan en kreeg daar ook straf voor.

“Ik weet zeker dat de FIA naar die incidenten zal kijken om te zien of er een betere oplossing is”, stelt Brawn, die echter ook aanhaalt dat: “Het een constant gevecht is om ervoor te zorgen dat coureurs zich aan de track limits houden.”

Zoals gezegd wordt als oplossing vaak geopperd dan maar grindbakken naast de baan te leggen, zoals ook Brawn is opgevallen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt hij. “Want als je overal grind neerlegt, wordt dat steeds op het circuit gegooid door auto’s die erin terechtkomen. En daar komt nog bij dat auto’s uitvallen als ze in het grind komen, en dat willen we juist niet.”

“Je kan het dus eigenlijk niet goed doen, maar over het algemeen blijven asfalt uitloopzones de beste oplossing en dat betekent dat je de track limits moet handhaven zodat coureurs er geen misbruik van maken. Want als je weet dat je in het ergste geval door de uitloopzone moet als je van de baan schiet, durf je harder de bocht in”, besluit Brawn, die er echter niet aan twijfelt dat de FIA hieraan werkt.

