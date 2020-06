Brawn: ‘Serieuze partijen overwegen investering in Williams’

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, weet te melden dat enkele serieuze partijen nadenken over een investering in het worstelende Williams.

Maar goed ook, vertelt Brawn aan Motorsport.com, want hij heeft ‘een zwak’ voor het team. Niet gek, hij werkte zelf in zijn vroege jaren in de Formule 1 voor Williams, van 1978 tot 1985. “Het is ook een team met een fantastisch erfgoed”, zegt hij over de renstal die zeven rijderstitels en negen constructeurstitels heeft gewonnen.

Dat is echter wel allemaal in een grijs verleden. De laatste titels werden alweer in 1997 gepakt, de laatste zege (na een ook al lange onderbreking) in 2012. “De werkelijkheid is dat de Formule 1 een harde sport is”, stelt Brawn, waarin je je volgens hem ‘nergens kan verstoppen’. “En om eerlijk te zijn: als je als laatste finisht, zoals zij de afgelopen jaren hebben gedaan, zijn gevolgen onvermijdelijk.”

“Op dat punt bevinden we ons nu helaas”, constateert Brawn, met Williams dat zichzelf min of meer in de etalage heeft gezet en voor alles van een investering tot een volledige verkoop openstaat. Brawn erkent dat Williams’ situatie, als één van slechts tien teams in de sport, een zorg is voor de Formule 1: “Maar gelukkig zijn er serieuze partijen die nu interesse in Williams tonen.”

Volgens Brawn laat dat wel zien dat Williams aantrekkelijk is voor investeerders, al zou Brawn potentiële geldschieters wel aanraden goed te kijken naar ‘de fundamentele redenen waarom ze niet presteren’. “En dan of dat financieel is, of komt door de structuur of benadering van het team. Misschien is alleen geld genoeg om ze competitief te maken, maar misschien moet iemand juist goed kijken hoe het daar zit.”