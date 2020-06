Ecclestone wil Williams aan koper helpen ‘die het kan betalen en op de juiste manier runnen’

Voormalig Formule 1-kingpin Bernie Ecclestone is op zoek naar partijen die het in zwaar weer verkerende en in de etalage gezette Williams eventueel kunnen overnemen.

Dat vertelt de ex-ringmeester van het Formule 1-circus aan persbureau Agence France-Presse. “Het zou namelijk een groot verlies zijn als Williams verdwijnt”, is Ecclestone van mening. “Ik kijk daarom rond of ik mensen kan vinden die misschien een rol kunnen spelen.”

Nou kent een miljardair als Ecclestone (geschat vermogen 2.8 miljard euro) ongetwijfeld genoeg rijke mensen, maar alsnog: “Een Formule 1-team bezitten is een hele dure hobby”, weet Ecclestone, die zelf in de jaren zeventig en tachtig vijftien jaar lang eigenaar was van het team van Brabham.

Ecclestone noemt het echter ‘ondenkbaar’ dat het team van Williams verloren gaat voor de sport. “Frank Williams heeft zo hard moeten werken om het team groot te maken. Het zou niet juist zijn als het nu op deze manier verdwijnt. Het is een historisch team.”

Volgens Ecclestone kan ‘het huidige management’, waaronder CEO Mike O’Driscoll en Williams’ dochter Claire, die het team feitelijk runt, niet tippen aan de manier waarop Frank Williams het bestuurde. “Hopelijk wordt er iemand gevonden die het team kan betalen en op een behoorlijke manier runnen.”

