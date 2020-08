Brawn: ‘Vettel en Ferrari: een pijnlijke scheiding waarvoor de papieren al zijn ingediend’

‘Een pijnlijke scheiding waarvoor de papieren al zijn ingediend’: daarmee vergelijkt Formule 1-topman Ross Brawn de situatie van Sebastian Vettel en Ferrari. “Ze weten allebei dat het eind van hun relatie in zicht is.”

Dat schrijft Brawn in zijn vaste column na elke Grand Prix, met de voormalig technisch directeur van Ferrari die het ‘moeilijk’ om aan te zien vindt hoe Vettel en Ferrari deze stappen en plichtplegingen nu doorgaan.

“Ze bevinden zich in die fase van de scheiding waarin de papieren al zijn ingediend, maar de scheiding er nog niet helemaal door is. Dat doet pijn. En het is heel ongemakkelijk”, weet Brawn, die zegt uit eigen ervaring te weten dat ‘coureurs lastig kunnen zijn in zo’n soort situatie’.

Lees ook: Binotto stellig: ‘Verhalen dat we Vettel saboteren zijn totale onzin’

In dat opzicht was Vettels boordradiocommunicatie – of het gebrek daaraan – de laatste races wellicht veelzeggend. Het blijft vaak stil van Vettels kant, al schoot de Duitser de afgelopen races wel uit zijn slof tegen race engineer Riccardo Adami omdat hij vond dat die zijn strategie niet goed uitdokterde.

“De relatie tussen een coureur en het team is echter zo belangrijk”, benadrukt Brawn. “Je bent immers onderdeel van het team en wint en verliest als team. Die dynamiek managen is altijd een uitdaging”, stelt Brawn, die zelf ook nog teambaas is geweest van Honda, Brawn GP en Mercedes.

Lees ook: Ralf Schumacher haalt uit naar Vettels engineer: ‘Hij heeft het totaal niet begrepen’

Een situatie zoals die tussen Vettel en Ferrari – ‘als een coureur is verteld dat hij niet meer nodig is’ – is volgens Brawn een van de lastigste situaties voor een team. “Want hij weet dat je hem niet meer wil. Zo ontstaan er snel barsten (in de relatie, red.) en als team moet je daar dus goed mee omgaan.”