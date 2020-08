Ralf Schumacher haalt uit naar Vettels engineer: ‘Hij heeft het totaal niet begrepen’

Voor de tweede keer in zeven dagen tijd hadden race-engineer Riccardo Adami en Sebastian Vettel een felle discussie op de radio. Ralf Schumacher steunt zijn landgenoot en haalt uit naar Adami.

Tijdens de 70th Anniversary Grand Prix haalde Vettel in de race uit naar de gekozen strategie. Ferrari haalde hem naar binnen en daardoor kwam hij in een grote groep auto’s terecht. “We zitten nu in het gat waar we niet in wilden zitten. We hebben er vanochtend over gesproken. Ik ga mijn best doen, maar je weet dat je het verknald hebt” zei Sebastian Vettel tegen zijn race-engineer Riccardo Adami.

Ook tijdens de Spaanse Grand Prix verliep de communicatie tussen die twee niet helemaal op rolletjes. Vettel vroeg aan Adami of ze een eenstopper zouden gaan proberen. Adami antwoordde vervolgens: “Haal alles uit de banden wat erin zit.” Drie rondes later vroeg Adami aan Vettel of hij een eenstopper wilde gaan proberen. Dat schoot de Duitser in het verkeerde keelgat. “Ik vroeg dit aan jou. Nu heb ik drie rondes gepusht”, zei Vettel geïrriteerd tegen zijn engineer.

Mattia Binotto zei na afloop dat hij blij was dat er zulke discussies plaatsvonden op de radio. “We praten liever openlijk. Sommige teams doen dat niet, maar wij moedigen discussies aan” zei Mattia Binotto na afloop tegen Sky Italia.

Sebastian Vettel wilde na afloop er weinig over zeggen. “Dit soort discussies hebben altijd plaatsgevonden sinds ik bij Ferrari ben. Het is niet heel veel anders dan normaal”, zei Vettel na afloop.

Oud Formule 1-coureur Ralf Schumacher haalt in Bild uit naar Adami. “Hij heeft het helemaal niet begrepen, wat Vettel wilde, ook niet aan het einde van de race. Het kan aan twee dingen liggen: of dat Adami gebrekkig Engels praat of dat Vettel Italiaans moet leren”, zei Schumacher.

