Alpine-adviseur Flavio Briatore onthult wat er allemaal bij het Franse team is veranderd sinds zijn aantreden. Zo bracht de Italiaanse zakenman de structuur van het team terug naar hoe het was in de Renault-tijd, en zijn er daardoor banen gesneuveld. De herstructurering heeft wel al gelijk zijn vruchten afgeworpen, met een dubbel podium voor Alpine in São Paulo.

Eind juni keerde de omstreden Italiaanse zakenman Flavio Briatore terug in de Formule 1. De Italiaan werd eerder nog uit de koningsklasse verbannen na zijn rol in crashgate, het 2008-schandaal waarbij Nelson Piquet jr. expres zijn auto crashte. Toch besloot Alpine om Briatore als adviseur aan te stellen, en in de maanden sindsdien is er behoorlijk wat veranderd bij het Franse team.

“Dit jaar hadden we een soort voorjaarsschoonmaak,” vertelt Briatore aan Sky Italia. “We hebben een stap gezet met de 2024-auto om ons te richten op de eenzitter voor 2025. De anderen moesten een stap terug doen en dan verder gaan, in tegenstelling tot ons. Wij gaan in één keer vooruit.”

Terug naar Renault-tijd

Voor Briatore, die eerder ook teambaas was van Renault, betekende dit dat Alpine terug moest naar de structuur van vroeger. “We moesten terug naar de situatie waarin mensen in het raceteam werkten en niet in de kantoren,” aldus Briatore. “We hebben alles teruggezet waar het hoort. Alpine UK is nu volledig onafhankelijk van de rest. We zijn nu weer terug bij hoe het was in de Renault-tijd. De ingenieurs die er nu zijn, zijn alleen de F1-ingenieurs. Alles is gericht op het team. Degenen die weg moesten, zijn gegaan.”

Het herinvoeren van de oude structuur ging niet helemaal zonder slag of stoot. Zo zijn er driehonderd banen bij de Franse renstal verloren gegaan. “Toen ik hier kwam, waren er 1150 mensen. Nu zijn dat er 850,” onthult de 74-jarige.

Risico’s in Brazilië

Briatore’s aanpak lijkt in ieder geval al te werken, want Alpine pakte verrassend in São Paulo twee podiumplaatsen. Esteban Ocon en Pierre Gasly eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats op Interlagos, waarbij Gasly tien plaatsen goed wist te maken na zijn start vanaf P13. “Als je competitief bent, is het makkelijker om risico’s te nemen. In Brazilië waren we erg competitief, dus we namen risico’s, omdat we ze konden nemen. De coureurs deden het ook goed,” besluit Briatore.

