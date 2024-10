Alpine-adviseur Flavio Briatore houdt nog altijd de deur op een kier voor Carlos Sainz. De Spanjaard verruilt in 2025 Ferrari voor Williams, en de Italiaanse zakenman snapt wel dat Sainz liever niet voor de huidige bolide van Alpine kiest. Sainz is wel meer dan welkom om in 2026 naar de Franse renstal over te stappen.

Carlos Sainz moet aan het einde van het seizoen plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij Ferrari. De huidige renstal van de Spanjaard maakte dat nieuws al vroeg in het seizoen bekend, waardoor er langere tijd veel speculatie rondging over de toekomst van de Madrileen. De coureur besloot uiteindelijk om bij Williams te tekenen, en sloeg zo onder anderen Alpine over.

LEES OOK: Officieel: Carlos Sainz maakt langverwachte transfer naar Williams

“Nul teleurstelling. Carlos was een kans, maar het was te vroeg”, zegt Alpine-adviseur Flavio Briatore, tegen Motorsport-Magazin. De Italiaanse zakenman snapt ook heel goed dat Sainz voor een competitiever team kiest. “Voordat we het over coureurs hebben, moeten we het eerst over een competitieve auto hebben.” Williams staat momenteel één plaatsje hoger dan Alpine in het constructeursklassement.

“Als de auto niet presteert, maakt het niet uit welke coureur je achter het stuur zet”, vervolgt Briatore. De Italiaan neemt Red Bull daarbij als voorbeeld. “Een jaar geleden won Max Verstappen elke race en nu andere auto’s competitief zijn, wint een andere jonge coureur een race.”

Plaats voor Sainz

Alpine legt daarom eerst liever de focus op de doorontwikkeling van de auto, maar sluit niet uit in de toekomst toch achter Sainz aan te gaan. “We zijn erg blij met Gasly. En we hebben een jonge coureur (in Jack Doohan, red.). Maar als Carlos in 2026 wil instappen, zijn we er.”

LEES OOK: ‘Overstap Sainz naar Williams is gewaagd en gedurfd’

Of Williams echter de Spanjaard zomaar over twee jaar laat gaan, is nog de vraag. Teambaas James Vowles vertelt in de Beyond the Grid-podcast dat hij hoopt dat Sainz Alexander Albon als teamgenoot zal uitdagen. “Wat je zult zien is een Alex die steeds een stap naar voren zet”, aldus Vowles. “Want als je een teamgenoot hebt die zegt: ‘Oh, je hebt daar een halve tiende gevonden, ik zal hetzelfde doen’, dan word je gepusht op een manier die je voorheen niet kreeg.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!