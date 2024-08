Is Oscar Piastri een toekomstig wereldkampioen? Flavio Briatore is daar alvast van overtuigd. Zelf was de Alpine-adviseur vijftien jaar lang manager van Piastri’s huidige manager, Mark Webber. Briatore doet ook gelijk een voorspelling over wanneer de Australiër zijn eerste titel pakt.

Piastri is bezig aan een goed tweede seizoen bij McLaren. De coureur uit Melbourne pakte in Hongarije zelfs zijn allereerste Formule 1-overwinning. Flavio Briatore, voormalig teambaas bij Renault, gelooft dat de Australiër de potentie heeft om wereldkampioen te worden. De Italiaan was zelf vijftien jaar lang de manager Mark Webber, Piastri’s huidige manager.

“Eerlijk gezegd, de man die de meeste indruk op me heeft gemaakt in de Formule 1 was Mark Webber”, vertelt Briatore over zijn voormalige pupil, in de Formula For Succes-podcast. “Hij is een van de beste mensen die ik heb ontmoet in de Formule 1. Hij was altijd loyaal, hij is oprecht, hij is een vriend, hij is respectvol”.

Briatore werd daarop door Eddie Jordan, voormalig teambaas en presentator van de podcast, gevraagd of Webber veel van de Italiaan heeft opgestoken. “Nou, het feit dat Piastri er uitziet als wereldkampioen materiaal, dan ja”, antwoordde Briatore lachend.

Toekomstig wereldkampioen?

Het zal volgens de Italiaanse zakenman niet heel lang meer duren voordat Piastri zijn eerste wereldtitel pakt. “Als hij volgend jaar geen wereldkampioen is, dan is hij er in 2027 wel. Als McLaren deze auto nog heeft, dan is Piastri volgens mij een van de beste coureurs.”

Briatore is niet de enige voormalig F1-teambaas die dat denkt, want ook Jordan sloot zich aan bij de voorspelling van de Italiaan. “Ik zei ongeveer drie races geleden, voordat hij die race won, dat hij een van de beste coureurs van het komende decennium zou worden”, aldus Jordan. Piastri staat momenteel met 167 punten op de vierde plaats in het coureurskampioenschap.

