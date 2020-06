Brown belooft snel goed nieuws over McLaren: ‘Financiële problemen zijn opgelost’

McLarens financiële problemen zijn, volgens McLaren Racing-CEO Zak Brown, ‘opgelost’. “In de komende dagen zul je goed nieuws van ons horen.”

Dat vertelt Brown aan Auto, Motor und Sport, met de overkoepelende McLaren Group (waar de automaker en Racing-afdeling onder vallen) dat de afgelopen weken naarstig naar geld op zoek was vanwege de klappen die het tijdens de coronacrisis heeft gekregen.

“De problemen zijn opgelost. In de komende dagen zul je goed nieuws van ons horen”, stelt Brown. Wat voor oplossing McLaren heeft gevonden voor de problemen – in de media is uiteenlopend bericht over zowel een lening van de National Bank of Bahrain als de verkoop van een deel van McLaren Racing – laat Brown daarbij nog in het midden.

Goed nieuws dus voor McLaren, met Brown die zich verder nogmaals gelukkig prijst met de komst van de budget cap in 2021. Volgens Brown zal McLaren daarbij ook de bovengrens van 132 miljoen euro halen. “We kunnen daar dus van profiteren en ons plan uitvoeren zoals gepland.”

McLaren blijft voorzichtig

Tegelijkertijd, erkent Brown, zal McLaren ‘voorzichtig’ zijn aangaande haar meer ambitieuze toekomstplannen, waaronder de constructie van een nieuwe windtunnel. “Toen corona toesloeg, is dat allemaal stopgezet, omdat we wilden zien hoe alles zou uitpakken. Nu de financiële problemen zijn opgelost, zal dit langzaam weer op gang komen, maar er zijn natuurlijk nog onzekerheden. Zo weten we niet hoeveel races we krijgen en hoeveel we uitbetaald krijgen uit de sport. Daarnaast kan er natuurlijk een tweede coronagolf komen. Daarom blijven we voorzichtig.”

