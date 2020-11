Brown had geen problemen met Alonso: ‘We hadden een uitstekende relatie’

Fernando Alonso heeft niet de beste reputatie als het gaat om de relatie met zijn teambazen. Zo had hij naar verluidt met meerdere teambazen bonje. Zak Brown, daarentegen, kon het goed met de Spanjaard vinden en heeft geen problemen met hem gehad. “Ik vond het makkelijk om met hem samen te werken.”

Fernando Alonso had eerder in zijn carrière bonje met de toenmalige McLaren-baas Ron Dennis en ook kon de Spanjaard het niet goed vinden met Ferrari-teambaas Marco Mattiacci, die in 2014 Stefano Domenicali verving. Zak Brown had geen problemen met de tweevoudig wereldkampioen, ondanks dat de resultaten tegenvielen.

“Ik genoot van onze samenwerking”, vertelt Brown aan Peter Windsor. “Ook al hadden we meer slechte dan goede races, het ging gewoon goed tussen ons. Hij had een reputatie, maar ik heb die reputatie nooit gezien”, beweert de Amerikaanse ceo van McLaren. “Iedereen zegt dat het lastig is om hem te managen, maar ik vond het juist makkelijk om met hem samen te werken.”

En dat heeft een reden. Brown is namelijk zelf ook coureur geweest en dat heeft zijn voordelen, stelt de Amerikaan. “Ondanks dat we drie verschrikkelijke jaren doormaakte op sportief gebied, hebben we nooit problemen gehad en dat komt misschien wel doordat ik een coureur ben geweest. Ik denk als een coureur en dus werk ik ook anders met de coureurs”, zegt de ceo van McLaren.

“Hij is een echte professional. We choqueerden iedereen met het besluit dat we mee gingen doen aan de Indy500 in 2017 en toen lagen we 27 rondes aan de leiding. Helaas eindigde het in tranen. Hij mocht van mij naar Le Mans, we gingen samen naar Daytona. We hebben echt een uitstekende band en ik heb heel veel respect voor hem”, aldus Brown.

Volgend jaar maakt Alonso zijn rentree in de Formule 1 bij Renault. Brown rekent erop dat de Spanjaard een geduchte tegenstander gaat zijn. “Hij is misschien wel één van de beste coureurs, zeker waar ik mee heb gewerkt de afgelopen jaren. Het wordt lastig om hem te verslaan”, besluit hij.

