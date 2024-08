Zak Brown zag McLaren van een middenveldteam veranderen in een team dat vooraan de grid meevecht. De verandering brengt echter ook gewenning met zich mee voor de renstal, maar Brown kan hierbij wel rekenen op het advies van Toto Wolff.

Brown nam bij McLaren de leiding over toen het team er financieel gezien nog niet zo goed voor stond, maar tegenwoordig heeft het Britse team genoeg sponsoren om de infrastructuur en het management onder handen te nemen. Volgens Brown is elke afdeling binnen McLaren nu wel “kampioenschap waardig”, en kan het team ook Lando Norris eindelijk voorzien van de juiste bolide.

LEES OOK: Stella zet alles op alles om Norris te helpen: ‘Hier en daar kleine aanpassingen nodig’

“Hij (Norris, red.) is altijd een geweldige coureur geweest, het enige dat zo lang heeft geduurd is dat we hem een auto kunnen geven waarmee hij kan winnen. Nu rijdt hij regelmatig vooraan, dus ik denk dat de verwachtingen duidelijk hoger zijn”, aldus Brown, aan Motorsport.com. “We weten dat we elk weekend de kans hebben om te winnen. Dus dat brengt wat meer spanning met zich mee, maar ook hogere verwachtingen en meer druk. We genieten er allemaal van.”

Ondanks dat McLaren momenteel misschien wel het succesvolste team op de grid is, maakt de renstal af en toe nog strategische missers. Brown schrijft deze fouten vooral toe aan gewenning. “Ik denk dat sommige fouten die we dit jaar hebben gemaakt te wijten zijn aan de jeugdigheid van een team dat nog niet zo vaak vooraan heeft gereden als nu”, legt de CEO uit.

LEES OOK: Brown houdt Mercedes in de gaten: ‘Verwacht dat ze supersterk zullen zijn’

Wolffs advies

Brown werd al voor deze missers gewaarschuwd door Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Ik denk dat Toto heel mooi heeft gezegd dat je dit soort dingen soms pas leert als je in het heetst van de strijd zit. Nu we in het heetst van de strijd zitten, leren we sommige dingen gaandeweg, maar dat is niet erg. Wat ik het team altijd vertel is dat fouten niet erg zijn, maar dat je ervan moet leren en niet twee keer dezelfde moet maken. Dat maakt je de volgende keer slimmer”, concludeert Brown.

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!