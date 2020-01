McLaren-topman Zak Brown denkt dat Carlos Sainz beter op zijn plek zit bij McLaren dan eerder binnen het Red Bull-programma. “Red Bull kan soms vrij hard zijn voor hun coureurs.”

Sainz maakte jarenlang deel uit van Red Bull-talentenprogramma en reed van 2015 tot en met de herfst van 2017 voor juniorteam Toro Rosso. Promotie naar topteam Red Bull Racing zat er echter niet in. Hij stapte daarom gedurende 2017 over naar Renault en kwam vervolgens in 2019 naar McLaren.

Sinds zijn move naar McLaren is Sainz officieel Red Bull-talent af. De Spanjaard heeft daarbij een indrukwekkend 2019 afgewerkt. Sainz scoorde 96 punten en finishte als zesde in het WK, voor Red Bull-talenten Pierre Gasly en Alexander Albon. “Carlos heeft het geweldig gedaan”, wordt Brown geciteerd door Formula1.com, op basis van uitspraken tijdens de Autosport International-show.

Lees ook: 55 dagen tot groen licht: Carlos Sainz, nummer 55

De Amerikaan denkt ook wel te weten waarom Sainz, na een lastig(er) 2018 bij Renault waarin hij ook nog altijd officieel aan Red Bull verbonden was, is opgeleefd. “Red Bull is natuurlijk een geweldig team, maar Red Bull kan soms vrij hard zijn voor hun coureurs. Ik denk daarbij dat Carlos een coureur is die er baat bij heeft dat hij weet dat het team achter hem staat en de volgende race niet ook wel eens zijn laatste kan zijn.”

“Dat is toch een beetje de soort omgeving die soms bij Red Bull en Toro Rosso wordt gecreëerd”, zegt Brown. “Ik denk dat hij bij die teams vaak toch met een contract voor maar één jaar rondliep.” Bij McLaren tekende Sainz na zijn vertrek uit de Red Bull-stal voor twee seizoenen.

Lees ook: McLaren wacht ‘silly season’ niet af en legt Sainz en Norris vast voor 2020