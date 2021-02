Brown: ‘McLaren heeft momentum, maar ook nog een lange weg te gaan’

McLaren is de laatste jaren opgeklommen naar de derde plek in het WK, heeft een motordeal met Mercedes gedaan, het uitgeklede sponsorportfolio aangevuld, Daniel Ricciardo gestrikt als coureur én een nieuwe investeerder gevonden, stelt CEO Zak Brown tevreden vast. “We hebben echter ook nog een lange weg te gaan.”

Dat zegt Brown, die zelf een grote rol heeft gespeeld in McLarens wederopstanding, in een uitgebreid interview met Autosport. “We hebben de afgelopen twee jaar een stuk meer goede dagen gehad”, vergelijkt hij 2019 en 2020 met de zware seizoenen ervoor, “maar het wordt nu alleen maar zwaarder.”

McLaren moet dus, zo beklemtoont Brown, met beide voeten op de grond blijven staan. “In 2017 finishten we als negende in het WK, daarna als zesde, vierde en derde. Ik denk echter niet dat dit betekent dat we de komende twee jaar tweede en eerste gaan worden.”

“Hoe dichter je bij de top komt, hoe zwaarder het wordt”, weet de McLaren-chef, die eerder dit jaar in elk geval een zucht van verlichting kon slaken nadat de Amerikaanse investeringsmaatschappij MSP Sports Capital in ruil voor 152 miljoen euro een belang in McLarens Racing-tak.

“Al de financiële zorgen die we hadden, liggen daardoor achter ons”, vertelt de McLaren-topman. “Dat gezegd hebbende”, erkent Brown, “zijn het slimme en gewiekste investeerders bij MSP, dus ik moet hun geld ook verstandig uitgeven en ervoor zorgen dat hun investering ze wat oplevert.”

“Onze bankrekening past nu echter bij ons business plan”, toont hij zich tevreden, waarbij de dit jaar in de Formule 1 geïntroduceerde budget cap McLaren volgens haar CEO ook nog eens perfect in de kaart speelt.

De Amerikaan is, samengevat, ook heel blij met ‘welke kant McLaren opgaat’. Al is het team er volgens hem dus toch nog niet. “Het gaat in deze sport om momentum. Ik denk dat we het momentum te pakken hebben, maar we hebben ook nog een lange weg te gaan.”

