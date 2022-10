McLaren-CEO Zak Brown is niet tevreden met de straf die Red Bull van de FIA heeft gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. In het vervolg mogen de straffen voor dit soort vergrijpen van de Amerikaan ‘veel strenger’ zijn.

Red Bull overschreed in 2021 het budgetplafond met 2,2 miljoen dollar. Het team heeft een boete van 7 miljoen dollar gekregen en moet die binnen dertig dagen betalen terwijl het team ook nog eens tien procent minder tijd in de windtunnel krijgt.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is met name dat laatste een ‘draconische straf’, maar voor McLaren-CEO Zak Brown had de straf nog zwaarder gemogen. “We begrijpen dat het onderzoek naar het budgetplafond een ingewikkeld proces is, dat proces heeft de FIA op een grondige en transparante manier uitgevoerd”, zegt Brown.

“Ik ben blij dat de waarheid nu boven tafel is en dat het resultaat is zoals we hadden verwacht: één team heeft het budgetplafond overschreden terwijl de andere negen teams binnen de regels bleven.”

“Het is daarom,” stelt Brown, “geheel terecht dat er strafmaatregelen zijn genomen.” Maar, zo voegt de McLaren-CEO meteen toe, die straf had wat hem betreft zwaarder gemogen. “Als de FIA zo doeltreffend mogelijk wil zijn en haar straffen als les voor anderen wil gebruiken wanneer regels op deze manier worden overtreden, moeten de sancties in de toekomst veel strenger zijn.”

Uiteindelijk hoopt Brown dat alle teams ‘de regels nu goed begrijpen om toekomstige overschrijdingen te voorkomen’. “Hoewel we tevreden zijn dat ze actie hebben ondernomen, hopen we dat de FIA in de toekomst strenger optreedt tegen teams die moedwillig de regels breken”, aldus de Amerikaan.

Red Bull-teambaas Christian Horner voorspelde bij de persconferentie van zijn team al dat de straf voor de concurrentie niet genoeg zou zijn. “Zelfs al zouden ze onze windtunnel afbranden, zou dat niet genoeg zijn. Maar dit is een straf van de FIA, zij weten wat voor impact dit op ons heeft.”