Brown rekent op problemen door corona in 2021

McLaren rekent erop dat corona in 2021 ook nog voor de nodige problemen gaat zorgen. Dat zegt Zak Brown, de CEO van McLaren.

Het Formule 1-seizoen zou dit jaar op 15 maart begonnen zijn, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat het seizoen pas 5 juli kon beginnen, achter gesloten deuren. Uiteindelijk heeft de Formule 1 een kalender van 17 races kunnen samenstellen met een aantal nieuwe circuits en twee races op Silverstone op de Red Bull Ring.

Formule 1-baas, Chase Carey, is redelijk optimistisch dat de kalender in 2021 er weer redelijk ‘normaal’ uit gaat zien. Zak Brown is daar minder overtuigd van.

“COVID-19 blijft een enorme zorg voor de Formule 1. Het is financieel gezien een enorme ramp voor de hele wereld. Ik reken erop dat het coronavirus in 2021 ook nog zijn impact gaat hebben. Het is niet zo dat corona verleden tijd is na de jaarwisseling”, vertelt Zak Brown aan Inside racing.

“We hopen dat het minder erg is volgend jaar. Maar we zijn goed voorbereid en anticiperen erop”, aldus Brown.

