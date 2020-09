Nieuwe F1-teams moeten huidige teams 170 miljoen euro betalen voor toetreding

Nieuwe Formule 1-teams die tot de sport willen toetreden moeten vanaf 2021 200 miljoen dollar (omgerekend zo’n 170 miljoen euro) aan de bestaande teams betalen. Dit om te voorkomen dat teams valse beloftes doen over het toetreden tot de sport terwijl dat niet gebeurt.

Alle tien de teams hebben onlangs het nieuwe Concorde Verdrag ondertekend. In dit verdrag staan voornamelijk de regelingen omtrent de financiën van de sport, waaronder de verdeling van het prijzengeld, vastgesteld. Het nieuwe verdrag zorgt voor een eerlijkere verdeling van het prijzengeld en het budgetplafond dat vanaf 2021 zijn intrede maakt moet de teams helpen om de kosten beperkt te houden. Zo hoopt de Formule 1 duurzaam te blijven voor de komende jaren en het moet ook de commerciële waarde van de teams een boost geven.

Als onderdeel daarvan is besloten om nieuwe Formule 1-teams ‘entreegeld’ te laten betalen om in de Formule 1 te komen. Het team moet dan zo’n 170 miljoen euro betalen, wat onder alle tien de teams wordt verdeeld. “We proberen als een industrie te voorkomen dat, zoals we in het verleden hadden met USF1, teams aankondigen dat ze in de Formule 1 gaan rijden terwijl ze niet eens naar het circuit komen”, zegt McLaren-ceo Zak Brown tegen The Race. Hij benadrukt dat het bedrag als een investering gezien moet worden, omdat het team dit geld weer terug zal verdienen met de verdeling van het prijzengeld.

“Die 200 miljoen dollar is bedoeld om er echt voor te zorgen dat als iemand in de sport komt, ze de middelen hebben om het te doen en dus dat we niet van die willekeurige aankondigingen krijgen zoals in het verleden dat teams zouden toetreden terwijl ze hun belofte niet nakomen. Je zal dat nooit, dat denk ik in ieder geval, in een andere grote sport zien”, aldus Brown.