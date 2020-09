Wolff over reversed grid-races: ‘Formule 1 is geen realityshow’

Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt dat hij tegen het plan is om alsnog reversed grid-races in te voeren. De Mercedes-teambaas waarschuwt dat de Formule 1 daarmee ‘volledig willekeurige’ resultaten creëert en zegt dat de sport ‘geen WWE’ en ‘geen realityshow’ is.

Begin dit jaar speelde de Formule 1 al met het plan om dit seizoen te experimenteren met de reversed grid-races als kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Dit plan stuitte echter op weerstand van Mercedes en omdat unanimiteit vereist was ging er een streep door de plannen. Na de Grand Prix van Monza laaide de discussie over de plannen weer op nadat Pierre Gasly de race won terwijl de gebruikelijke top drie problemen had. Wolff vindt de reversed grid-plannen echter tegen het DNA van de sport ingaan.

“Ik denk niet dat we met die formats moeten spelen”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Dat is geen vooroordeel omdat ik bij Mercedes zit. Integendeel, ik houd van de veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid en we zullen dan races hebben die heel anders zijn, zoals Monza. Maar niemand wil een winnaar hebben die vanaf een reversed grid is gestart. Ik denk niet dat we gekke resultaten moeten creëren, alleen maar omdat we geloven dat de rangorde anders moet zijn.”

“Dit is een meritocratie”, vervolgt Wolff. “Dit is een sport waarbij de beste coureur en beste machine wint, het is dus geen WWE, waar de uitslagen volledig willekeurig zijn. Als je het willekeurig wil hebben, maak er dan een show van. Maar de kern van het DNA van de sport is het zijn van een sport, en dan pas een vorm van entertainment. Het is geen show. Het is geen realityshow, het is geen Big Brother en ik denk ook niet dat we die richting op moeten”, aldus de Mercedes-teambaas.