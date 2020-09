Hamilton erg blij met 95ste pole, Bottas baalt na gemiste kans

Valtteri Bottas was in de vrije trainingen en Q1 de snelste man, maar Lewis Hamilton versloeg hem op het moment dat het er echt toedeed. De Brit is dan ook erg blij met zijn 95ste pole uit zijn carrière.

Lewis Hamilton heeft tot nu niet een makkelijk weekend. “Het is een zwaar weekend tot nu toe. Valtteri (Bottas, red.) was gisteren, vanochtend en in Q1 sneller. Ik heb heel hard gewerkt om de auto te verbeteren. Het team heeft geweldig werk afgeleverd. Ik kon uiteindelijk de ronde rijden die ik nodig had. Aan het einde van de sessie kon ik niet sneller gaan, maar het was genoeg. Valtteri heeft me echt gepusht, maar ik ben erg blij om op pole te staan”, zegt Lewis Hamilton na afloop van de kwalificatie.

De Brit is ook lovend over Mugello. “Deze baan is echt geweldig. Het is een uitdagend circuit. Bocht 6,7,8 en 9 zijn geweldig. Je gaat daar met met 270 kilometer per uur doorheen. De G-krachten zijn gigantisch”, aldus de regerend wereldkampioen.

Valtteri Bottas baalde na afloop. Hij kon zijn tijd aan het einde van Q3 niet verbeteren doordat er een gele vlag gezwaaid werd, nadat Esteban Ocon gespind was. Pole zat er volgens hem zeker in. “Absoluut. Ik had nog wat tijd over. De eerste run was oké, maar niet perfect. Ik wilde me in de laatste run verbeteren, maar kreeg de kans daar niet voor”, vertelt Valtteri Bottas.

“Het is teleurstellend omdat de snelheid er is”, aldus de Fin.

