‘Doorbijten’ voor Vettel: ‘Voel me niet op mijn gemak in de auto’

Het is Sebastian Vettel voor de vijfde keer op rij niet gelukt om Q3 te halen. De Duitser kwam op Mugello niet verder dan de veertiende tijd in de kwalificatie, terwijl Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc zich als vijfde kwalificeerde.

De reden daarvoor, is dezelfde als zo vaak dit jaar: “Ik voel me op het moment gewoon niet goed en niet op mijn gemak in deze auto”, vertelt hij het Duitse Sky.

Een oplossing ligt ook niet echt voor de hand, erkent Vettel. “Dit is zwaar voor me, maar het is doorbijten. We zullen stap-voor-stap vooruitgang moeten boeken”, weet hij.

In de kwalificatie op Mugello – waar Ferrari nota bene haar duizendste Grand Prix-deelname viert – waren er volgens Vettel ‘dingen die denk ik beter hadden gekund’. “Daar moeten we maar naar kijken.”

Verder is het ook maar zien hoe het zondag gaat, stelt Vettel. Hij verwacht geen wonderen, en waagt zich niet aan voorspellingen. “Het is afwachten hoe goed je hier kan inhalen, en hoe sterk iedereen in race trim is.”

