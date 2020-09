Preview: Wat staat Max Verstappen te wachten in potje Toscaans bandenpoker tegen Mercedes?

Na twee dagen kennismaken en complimenteren is het nu tijd om te zien of het bewierookte Circuit Mugello ook een mooie F1-race kan produceren. Ja, inhalen lijkt zeer lastig te worden maar er zijn nog genoeg ingrediënten voor een stevig potje Toscaans bandenpoker.

Veel inhaalacties lijken er niet in te zitten op het bloedsnelle circuit. Volgen is lastig voor de huidige generatie auto’s, waardoor iets forceren op een plek zonder DRS schier onmogelijk lijkt te zijn. Van de 15 bochten wordt er voor slechts vijf substantieel afgeremd, twee daarvan zijn echt harde rempunten. Ter illustratie: San Donato is de langzaamste bocht en zelfs daar rijdt men ongeveer 140 kilometer per uur. Het zullen vooral andere factoren zijn die vandaag de doorslag zullen geven. Om te beginnen de fitheid van de coureurs.

De bochtencombinatie van Casanova (rechts), Savelli (links) en de dubbele rechterknikken van Arriabiata werden in de kwalificatie volgas genomen. Dat zal in de race niet het geval zijn, maar desondanks vormt de combinatie een uitdaging voor de coureurs. Daniel Ricciardo stelde naderhand buiten adem te zijn geweest na één van zijn kwalificatieruns. Lewis Hamilton en Max Verstappen verklaarden overigens desgevraagd niet te denken dat fitheid een enorme rol zal spelen tijdens de race.

“Train me suf”

“Ik hoop het niet, ik train me suf om dat te voorkomen”, aldus Hamilton. “Uiteindelijk zijn wij ook atleten die goed getraind zijn. En over het algemeen is de linkerkant van de nek het sterkst bij coureurs, dat zou moeten helpen bij de Arrabiata.” Verstappen: “Ik heb er vooral veel lol in, die lang doordraaiende snelle bochten. Ik heb er niet zo’n last van.”

Het broeierige Mugello is ook zwaar voor de banden. Het ruwe asfalt is vergelijkbaar met dat van Suzuka en daarmee in combinatie met het snelle karakter van vele bochten stressvol voor de banden. Zeker is in ieder geval dat iedereen in de top-10 op de softs zal starten. “De run naar de eerste bocht is lang, dat is op hardere banden een risico”, legt polesitter Hamilton uit. Pirelli berekende dat er met de gele medium bijna een seconde aan rondetijd verloren gaat. Hamilton: “Daarnaast is de zachte band de beste optie om mee te beginnen wat betreft onze verdere strategie.”

Pirelli voorziet variatie in de strategie, de bandenfabrikant denkt dat een twee-stopper van soft-soft-medium de snelste optie zal zijn. De versie van soft-medium-medium wordt iets langzamer ingeschat. “Controle houden over de slijtage in de beginfase zal doorslaggevend zijn”, doceert Pirelli-topman Mario Isola. “Dit zal bepalen of coureurs een twee-stopper of misschien wel voor een één-stopper zullen kiezen.” Pirelli vermoedt dat er in de top toch veel voor die laatste geopteerd zal worden: “Soft-hard is iets langzamer en bovendien heel krap qua slijtage.”

Mercedes blijft ronduit sterk op zondag

Uit de longruns van vrijdag viel op te maken dat de twee Mercedessen en Verstappen elkaar niet zoveel ontliepen op zowel softs als mediums. Hamilton deed als enige van de toppers een longrun op de hardste band en noteerde vergelijkbare tijden als zijn concurrenten op mediums. Wat zegt dit over het tempo van Mercedes? Eigenlijk helemaal niet zoveel: vooral Lewis Hamilton heeft vaak nog een extra versnelling op zondag waar Verstappen zich al meerdere keren op heeft stukgebeten.

De Brit prees de racepace van de Nederlander weer eens na de kwalificatie, maar daar trappen we niet meer in. Hij is de uitgesproken favoriet, op de voet gevolgd door Valtteri Bottas. De Fin kreeg weer eens klop in de kwalificatie met opnieuw slechts een paar honderdsten verschil: “Ik had nog wat tijd over. De eerste run was oké, maar niet perfect. Ik wilde me in de laatste run verbeteren, maar kreeg de kans daar niet voor.”

Dan is er nog natuurlijk het onvergeeflijke karakter van Mugello. Vorige week in Monza regende het track violations in Parabolica, op Mugello laat de wedstrijdleiding de teugels vieren. De baan lost het zelf wel op, vraag dat maar aan Lando Norris. Een meter grind is genoeg om de wedstrijd met een safety car-situatie op zijn kop te zetten.

Punt van hoop voor Verstappen, hij weet zich verzekerd van de steun van teamgenoot Alexander Albon op de tweede rij. En die is nodig, achter de twee staan Charles Leclerc en de de twee Racing Points. Vooral die laatste twee etaleerden op de vrijdag eenzelfde tempo in de longruns als Bottas en Verstappen. En wie weet kan Albon een keer een rol van betekenis voorin spelen, Mercedes onder druk zetten of dwarszitten door een off-strategy.

Gevaar van het grote pak achter de Racing Points lijkt er niet te komen, bovendien zullen zij de handen vol hebben aan elkaar. De verschillen op zaterdag waren weer eens minimaal. Tussen Lando Norris op P11 en hekkensluiter Kevin Magnussen zat slechts zeven tienden van een seconde. Interessant zal zijn wat ieder zal doen met de vrije keuze van banden, al denkt Pirelli dat de medium-hard-strategie de langzaamste zal zijn. Al biedt deze variant wel veel meer flexibiliteit met de hardere banden.

En verder:

… Blijft het behelpen bij het jarige Ferrari. Charles Leclerc behaalde nog knap een vijfde startplaats maar de kopman lijkt niets meer dan kanonnenvoer voor de mannen achter hem. Voor Vettel is de situatie nog veel schrijnender: “Ik voel me gewoon niet op mijn gemak in deze auto“.

… Pierre Gasly kwam na zijn zege vorige week binnengevlogen op zijn roze wolk. De Fransman staat na de kwalificatie op de 16e startplek en dus weer met beide benen op de grond. De Alpha Tauri gaat goed dit weekend in de handen van de Fransman maar op het beslissende moment ging alles mis.

… McLaren, de andere uitblinker van het vorige weekend, heeft het ook moeilijk. “Het is lastig, dit circuit is niet makkelijk voor ons”, constateerde Lando Norris. “We weten dat de racepace niet bijzonder zal worden. Het gaat een lange race worden.”

… De wedstrijd begint om 15.10 uur en is te zien via Ziggo Sport en het Duitse RTL.