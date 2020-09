Gasly blijft positief ondanks P16: ‘We weten dat we sneller zijn dan waar we staan’

Pierre Gasly is gefrustreerd dat hij vandaag niet wist door te dringen tot Q2 na een veelbelovende start van het weekend. De Fransman, die vorige week nog de Grand Prix van Italië won, zegt dat Alpha Tauri wat aanpassingen had gemaakt voor de kwalificatie, die dus verkeerd uitpakten. Desondanks blijft hij positief: “We weten dat we sneller zijn dan waar we staan.”

Op het snelle Mugello was het in Q1 een spannende strijd om door te gaan naar Q2. Meerdere coureurs moesten het van hun tweede run hebben nadat de verschillen na de eerste run minimaal waren. Ook Gasly moest nog een ronde doen om door te gaan naar Q2, maar de Fransman slaagde daar niet in. Hij strandde op de zestiende plek, tot aan frustratie op de boordradio toe.

“Eerlijk gezegd is het frustrerend, op het belangrijkste moment van het weekend hebben we het niet perfect uitgevoerd”, zegt Gasly. “Tot nu toe was de pace erg goed en we hebben een aantal aanpassingen gemaakt voor de kwalificatie, die niet de goede richting opgingen. Het was nog steeds goed, maar in mijn twee ronden hebben we de motor meer zitten pushen en ik kwam energie tekort op driehonderd meter van de streep. Dat kostte ons meer dan een tiende en de marges waren minimaal, dus het kostte ons veel”, aldus de Fransman.

Toch blijft Gasly positief voor de race, al weet hij ook dat het een lastige klus zal worden om posities goed te maken. “We weten dat we sneller zijn dan waar we staan. We moeten wat met de strategie proberen en we wisten dat de kwalificatie belangrijk zou zijn op zo’n circuit als deze. Het zal niet makkelijk worden om in te halen, maar we moeten manieren vinden om morgen te herstellen”, concludeert hij.