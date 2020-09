Leclerc blij met P5: ‘Boven onze verwachtingen’

Na de rampzalige weekenden op Spa-Francorchamps en Monza is Ferrari weer terug in Q3. Charles Leclerc kwalificeerde zich als vijfde, terwijl teamgenoot Sebastian Vettel niet verder kwam dan een veertiende tijd. Leclerc is blij verrast na de kwalificatie.

De Monegask had niet op een vijfde plaats gerekend. “Het is ver boven onze verwachtingen. Ik ben dus heel erg blij. Spa en Monza waren moeilijk voor het team. We hadden echt grote problemen met de low-downforce afstelling, maar hier is de balans wel goed”, vertelt Charles Leclerc na afloop van de kwalificatie aan Sky Sports.

Het wordt volgens hem lastig om de vijfde plaats vast te houden. “Er zijn mogelijkheden morgen, maar er zijn veel teams sneller dan ons. Het gaat moeilijk worden om deze positie vast te houden, maar ik ga het proberen”, aldus de Monegask.

