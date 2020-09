Teambazen zijn het eens: triple headers geen optie voor de toekomst

Verschillende teambazen zijn het er over eens: triple headers zijn geen optie voor de toekomst. De Formule 1 werkte in de afgelopen elf weken negen raceweekends af, wat zorgde voor een immense werkdruk in de paddock. “Als ik onze monteurs zou vertellen dat dit is hoe het in de toekomst zou zijn, dan denk ik dat velen ervoor zouden kiezen iets anders te gaan doen.”

Met negen races in elf weken werkte de Formule 1 sinds begin juli aan een hels tempo de eerste helft van de kalender af. Na een weekje rust reist het circus volgende week naar Sotsji, waar race nummer 10 van de 17 wordt verreden. Het seizoen wordt afgesloten met een triple header in Bahrein (twee GP’s) en Abu Dhabi.

Triple headers, waarbij tijdens drie opeenvolgende weekends geracet wordt, mogen niet de norm worden in de toekomst. Dat zeggen verschillende teambazen. “Ik denk dat meerdere triple headers niet houdbaar zijn”, vertelde Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer afgelopen weekend in Mugello. “We doen het dit jaar zo, maar als ik onze monteurs zou vertellen dat dit is hoe het in de toekomst zou zijn, dan denk ik dat velen ervoor zouden kiezen iets anders te gaan doen.”

Günther Steiner en Andreas Seidl geven Szafnauer gelijk. “We hadden een paar maanden niet zo veel gedaan in het begin van het jaar…” beseft Haas-teambaas Steiner, “maar als dit de standaard wordt, denk ik niet dat dat een goed idee is”, oordeelt de Italiaan. “Ik denk dat het grootste probleem is om zolang weg te zijn van familie en kinderen, voor elk teamlid”, aldus McLaren-teambaas Seidl.

