Brown slaat terug: ‘Heb nog nooit een boete van 400.000 dollar gehad’

De vete tussen Zak Brown en Otmar Szafnauer duurt voort in Barcelona. Na de felle uitlatingen over en weer op Silverstone, slaat Brown tijdens de teambazenpersconferentie in Barcelona keihard terug naar Szafnauer.

Nadat de straf van Racing Point bekend was geworden, haalden meerdere teambazen keihard uit naar Racing Point. De straf die Racing Point kreeg voor het kopiëren van de brake ducts vonden, met name Cyril Abiteboul en Zak Brown, veel te laag. Ook kon het verweer van Racing Point op weinig sympathie rekenen bij Brown.

Lees ook: McLaren op oorlogspad: ‘Dit is misschien het topje van de ijsberg’

“Racing Point heeft altijd beweerd dat ze onderdelen hebben gekopieerd via foto’s. Uit de FIA documenten blijkt dat BS (bullshit, red.) te zijn”, zei Brown vorige week op Silverstone.

Vervolgens diende Szafnauer Brown gelijk van repliek door te zeggen dat hij geen idee heeft waarover hij het heeft. “Hij is geen engineer. Het verbaast me hoe weinig hij weet van de regels in de Formule 1. Hij weet over historisch racen dan over Formule 1”, zei Szafnauer.

Tijdens de teambazenpersconferentie in Barcelona deelde Brown weer een sneer uit naar de Racing Point-teambaas. “Veel dingen die Otmar (Szafnauer, red.) zei, zijn waar. Ik ben geen engineer. Maar ik heb nog nooit een boete gekregen, laat staan een boete van 400 000 dollar. En Otmar dacht ook dat Racing Point niet 15, maar 7,5 punten moest inleveren, totdat Sky hem anders vertelde”, haalde Brown uit naar Szafnauer.

“Ik nodig hem wel uit voor een historische race. Hij heeft een historische auto en ik heb natuurlijk ook een historische auto”, sluit de CEO van McLaren af.

Lees ook: Abiteboul: ‘Racing Point zou al zijn punten moeten inleveren’