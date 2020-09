Brown verrast dat ‘boze’ Stroll zich terugtrok uit hoger beroep: ‘Dat is niet wat hij van plan was’

Zak Brown is verrast dat Lawrence Stroll en Racing Point zich teruggetrokken hebben uit het hoger beroep in de copygate-zaak. “Het is niet wat hij van plan was”, zegt Zak Brown.

Racing Point ligt sinds het begin van het seizoen onder vuur bij de andere teams. Ze zouden volgens de andere teams onderdelen gekopieerd hebben van de Mercedes uit 2019. Renault ging na de tweede race in Oostenrijk in protest tegen de RP20. Renault won het protest, maar vond de straf te laag en ging in hoger beroep, samen met een aantal andere teams, waaronder McLaren en Ferrari. Racing Point ging ook in protest tegen de straf.

Lawrence Stroll, de eigenaar van Racing Point, was bijzonder fel over het vermeende valsspelen van zijn team. “Ik spreek meestal niet in het openbaar, maar ik ben woedend over de suggesties dat wij valsspelen. Zeker als die aantijgingen komen van onze concurrenten. Ik heb nog nooit valsgespeeld. Deze aantijgingen zijn onacceptabel en niet juist”, zei de Canadese zakenman in een verklaring begin augustus.

Inmiddels hebben Renault en McLaren het protest ingetrokken. Ferrari heeft het protest nog niet ingetrokken, maar dat gaat de Italiaanse renstal wel doen, zodra de FIA duidelijkheid heeft gegeven over het kopiëren van onderdelen. Racing Point heeft ook het beroep ingetrokken. Dat vindt Zak Brown, de CEO van McLaren, maar raar.

“Ik was verrast dat ze zich teruggetrokken hadden. Hij wilde bewijzen dat ze niks verkeerds hebben gedaan. Het is dan een grote draai die ze gemaakt hebben. Het is niet wat hij van plan was”, vertelt Brown aan Motorsport.

