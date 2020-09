Renault is aan het praten met potentiële klanten: ‘We hebben nu een goed plan’

Renault is aan het praten met potentiële klantenteams. Dat bevestigt Cyril Abiteboul aan het Duitse medium Auto, Motor und Sport.

Volgend jaar heeft Renault geen klantenteam. McLaren gaat na zes jaar weer met Mercedes-motoren verder en dus staan er volgend jaar maar twee Renault-aangedreven auto’s op de grid. Maar in de toekomst wil het Franse team weer motoren aan andere teams leveren.

“We hebben nu een goed plan. We weten nu wat we precies willen in de toekomst”, begint Cyril Abiteboul. Misschien is dat hetgeen wat Daniel Ricciardo en McLaren bij ons misten”, vertelt de teambaas van Renault aan Auto, Motor und Sport.

De Fransman denkt dat andere teams nu weer openstaan voor Renault. “De Renault-groep heeft duidelijk gemaakt dat we voor een langere tijd in de Formule 1 blijven. Stabiliteit is aantrekkelijk voor potentiële klanten. Ik heb het gevoel dat mensen weer met ons willen gaan praten. Formule 1 zit vol verrassingen”, zegt Abiteboul.

