Onheilspellend, zo moet de ‘beste seizoensstart’ die Lewis Hamilton ooit heeft gehad volgens Sky Sports-commentator Martin Brundle voelen voor zijn rivalen. “Hij is in geweldige vorm.”

Dat schrijft Brundle in zijn column op Sky Sports’ website. “Met 94 punten en drie zeges achter zijn naam, is dit Hamiltons beste seizoensstart ooit. Dat is onheilspellend voor zijn rivalen”, redeneert Brundle, ongetwijfeld vanuit de wetenschap dat Hamilton historisch gezien juist meer een slow starter is die even op gang moet komen.

“Hij is in geweldige vorm”, constateert Brundle echter. Om het Hamilton moeilijk te maken, zo stelt Brundle, hebben Max Verstappen en Red Bull drie dingen ‘dringend nodig’. “Meer power en meer grip voor Verstappen, en teamgenoot Sergio Pérez die zich in de strijd mengt.”

“Momenteel lijkt het er namelijk op dat Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas eerder af en toe punten van Verstappen afpakt, dan Pérez van Hamilton. Dat kan wel eens cruciaal worden”, zegt Brundle over de rol die de teamgenoten kunnen spelen.

Volgens Brundle wordt Pérez niet geholpen door een Red Bull-bolide die op maat lijkt te zijn gemaakt voor Verstappen. “Net als zijn voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon, lijkt Pérez daar redelijk mee te worstelen. Sergio is ouder en wijzer, maar zal volledig op zijn ervaring moeten teren om zijn zo belangrijke rol te spelen en niet te kraken.”

