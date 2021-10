Ex-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle kan wel lachen om de ophef die is ontstaan na zijn traditionele gridwalk in Amerika en mislukte interview met artiest Megan Thee Stallion. ‘Na alle bloed, zweet, tranen en gebroken botten eindelijk een beetje beroemd!’

De gridwalk van Brundle is al jaren een soort van cult, met de 62-jarige Brit dit over de grid wandelt, wat mijmert, bekenden aanschiet en (vaak inzichtelijke) interviews met coureurs en teambazen doet, maar ook te pas en onpas wordt afgewimpeld. Zeker door celebs. Afgelopen zondag in Amerika was het wat dat laatste betreft raak.

Brundle probeerde tijdens zijn gridwalk rapper Megan Thee Stallion aan te schieten. De artiest leek er wel voor in, maar haar omvangrijke bodyguard blokkeerde – deels letterlijk – het interview. Iemand anders in de entourage beet Brundle daarna toe dat hij Megan Thee Stallion niet mocht aanspreken. Het hele awkward gebeuren ging uiteraard viral.

Lees ook: Anthony Hamilton: ‘Hamilton en Verstappen net als boksers in de ring’

‘Eindelijk een beetje beroemd!’

In zijn column voor Sky Sports F1 komt Brundle uiteraard terug op zijn memorabele gridwalk. “Ik moest er maandag nog wel even om lachen”, schrijft hij. “Na al mijn bloed, zweet, tranen, gebroken botten, glorieuze overwinningen, pijnlijke nederlagen en keiharde crashes als coureur én 25 jaar op tv, heb ik eindelijk een beetje bekendheid. En dat omdat ik genegeerd werd door een celebrity terwijl ik opzij werd geschoven door een berg van een man en uitgefoeterd door iemand die op Draco Malfoy (uit Harry Potter, red.) lijkt”

Brundle denkt dat de entourage van Megan Thee Stallion wellicht voor het eerst bij een race was. Op Twitter schrijft hij nog dat hij ‘wel vaker druk heeft gevoeld op de grid’. “Maar toen kwam dat van mensen die Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet en noem het maar op heten.”

“Van een bodyguard die voor het eerst op de grid is, word ik niet ongerust”, vervolgt Brundle. “Iedereen moet zijn werk bovendien gewoon doen, maar het zou wel fijn zijn als ze wat manieren en respect zouden leren als ze op ons lapje grond komen.”

Paddockpraat Podcast: ‘Grootse winst Verstappen, zelfs Helmut Marko pinkte een traantje weg’