Wat een Grand Prix weer, 2021 blijft maar spektakel bieden. Is het niet één race met bikkelharde gevechten, dan is het wel een strategisch schouwspel dat voor opwinding zorgt. Sjaak Willems kijkt in Paddockpraat met collega’s Mike Mulder, Daan de Geus en André Venema vanuit Austin terug op de GP van de Verenigde Staten. Over de teleurstelling bij Mercedes, euforie en zelfs een traan bij Helmut Marko en we recenseren de Amerikaanse show-versie van de F1.

