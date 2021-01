Brundle over Sir Lewis Hamilton: ‘Als iemand het verdient om geridderd te worden, is hij het wel’

Lewis Hamilton wordt binnenkort geridderd door de Britse koningin Elizabeth en volgens oud Formule 1-coureur en commentator Martin Brundle is dat volkomen terecht.

Lees ook: Sir Lewis Hamilton: wereldkampioen wordt geridderd na zevende titel

“Met zeven wereldtitels evenaart hij Michael Schumacher. Hij heeft nu in de Formule 1 de meeste overwinningen geboekt (95, red.), meeste pole positions (98, red.) en meeste podiumplaatsen. (165, red.) Hij wordt in januari 36 en de coureurs die 10 á 15 jaar jonger zijn, willen hem van de troon stoten, alleen wordt hij steeds beter. Lewis heeft nog steeds ontzettend veel energie en geeft alles. Als iemand uit de sportwereld het verdient om geridderd te worden, dan is hij het wel”, stelt Brundle in Sky Sports News.

Volgens zijn Sky Sports-collega en wereldkampioen van 1996 Damon Hill wordt Hamilton niet alleen geridderd wegens zijn prestaties op de baan. “Hij wil maatschappelijke problemen, die hemzelf en heel veel mensen raken, oplossen. In de Formule 1 zien we zelden iemand die zich zo uitspreekt. Dat getuigt ook van moed. Het kan namelijk ten koste gaan van zijn concentratie, maar hij blijft geconcentreerd en het is niet ten koste gegaan van zijn carrière. Hij verdient het”, besluit Hill.

Lees ook: Wolff eert Sir Lewis Hamilton: ‘Eén van de beste coureurs ooit, die een leidende rol speelt’