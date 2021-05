Ex-Formule 1-coureur en Sky Sports F1-commentator Martin Brundle kent geen twijfel meer: Max Verstappen is na zijn zege in Monaco een oprechte titelkandidaat, die zijn overwinning in het Prinsdom bovendien dankte aan een slim trucje.

“Verstappen had zijn auto voor de start namelijk slim neergezet, met de neus wat naar rechts zodat hij gelijk in het pad van de snel vertrokken Mercedes-coureur Valtteri Bottas kwam. Max parkeert zijn auto sowieso altijd zo ver mogelijk naar voren op zijn startplek als is toegestaan”, zo is Brundle opgevallen, en schrijft hij in zijn column voor Sky Sports F1.

“Die combinatie stelde Max in staat om agressief voorlangs te snijden bij Bottas. Zo claimde hij de leiding in de race, om deze alleen zeer kortstondig af te staan aan zijn teamgenoot Sergio Pérez toen hij zijn pitstop maakte”, prijst de ex-coureur de Nederlander voor zijn stukje vernuft.

Verstappen deed er volgens Brundle slim aan zijn auto bij de start zo op te stellen dat hij direct voor Bottas langs kon snijden.

‘The real deal’

“Het was een heel gecontroleerde en volwassen overwinning voor Verstappen. Hij is nu echt the real deal in dat hij alleen risico neemt als hij weet dat dit noodzakelijk is en er een hoge beloning tegenover staat.” Is dat niet zo, dan weet Verstappen volgens Brundle zijn rust goed te bewaren en het verstandig aan te pakken.

“Het was geen ‘alles of niets’ van Verstappen in Monaco, wat betekent dat hij nu oprecht titelkandidaat is.” Behalve over Verstappen is Brundle ook zeer positief over diens Red Bull-teamgenoot Pérez, de nummer vier in Monaco: “Als hij zijn kwalificaties op de rit krijgt, komen er hele goede resultaten voor hem aan.”

