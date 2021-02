Brundle vindt éénjarige Hamilton-deal haastig en opmerkelijk: ‘Vermoed dat dit Mercedes’ wil is’

Ex-Formule 1-coureur en Sky Sports F1-commentator Martin Brundle denkt dat Lewis Hamiltons nieuwe, éénjarige contract met Mercedes meer aansluit bij de wensen van Mercedes dan Hamilton zelf. “Het is duidelijk dat één van de twee z’n opties open wil houden, en ik vermoed dat dat Mercedes is.”

Dat stelt Brundle op de website van Sky Sports F1. De Brit noemt het ‘ongebruikelijk’ dat Mercedes en Hamilton zich slechts voor één jaar aan elkaar hebben verbonden, zeker gezien de successen die ze samen hebben geboekt en ze de afgelopen keren telkens overeenkomsten voor meerdere jaren sloten.

Haastklusje?

Brundle sluit daarbij niet uit dat Hamiltons nieuwe deal een beetje een haastklus was. “Het lijkt alsof ze iets hadden van: ‘oké, het seizoen begint bijna, we gaan volgende maand testen en we moeten je in de auto zetten, dus laten we dit maar snel regelen’. Met een deal voor één jaar als gevolg.”

Lees ook: Wolff zint alweer op langere Mercedes-toekomst Hamilton voor ‘2022 en daarna’

Volgens Brundle kon er met oog op de voorbereidingen op seizoen 2021 ook niet veel langer gewacht worden, met Hamiltons eind 2021 alweer aflopende contract dat betekent dat zowel hij als teamgenoot Valtteri Bottas en het bij Williams gestalde Mercedes-talent George Russell na dit jaar ‘vrij’ zijn.

“Ze hebben geen van drieën een contract voor volgend jaar, terwijl er misschien ook nog wel één of twee vrijbuiters – zoals Max Verstappen – op de markt zijn”, zegt hij over de Nederlander die officieel tot en met eind 2023 vastligt bij Red Bull, maar ontsnappingsclausules in zijn contract heeft staan.

Lees ook: Wolff ontkent gerucht over ‘Verstappen-clausule’ in Hamilton-deal: ‘Onzinverhaal’

Wil Mercedes opties open houden?

Die situatie op de rijdersmarkt, denkt Brundle, ‘wijst er duidelijk op dat één van de twee partijen zijn opties open wilde houden’. “Ik vermoed dat dat Mercedes was”, veronderstelt Brundle, “en dat zij het voor dit jaar geregeld wilden hebben en alles voor 2022 wat eerder rond willen hebben.”