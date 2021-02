Wolff ontkent gerucht over ‘Verstappen-clausule’ in Hamilton-deal: ‘Onzinverhaal’

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft ontkend dat Lewis Hamilton in zijn onderhandelingen met Mercedes om een vetorecht zou hebben gevraagd wat betreft zijn teamgenoot. Deze in sommige media als ‘Verstappen-clausule’ aangeduide voorwaarde is volgens Wolff nooit ter sprake gekomen.

Lees ook: Officieel: Hamilton rijdt ook in 2021 voor Mercedes

Zo wordt de Oostenrijker geciteerd door Tobias Grüner van het Duitse Auto, Motor und Sport. “Ik heb veel onzinverhalen gehoord, zoals dat Lewis om een deel van het tv-geld zou vragen of een veto over zijn teamgenoot. Dat is allemaal niet eens besproken”, benadrukt Wolff, volgens wie Mercedes en Hamilton er begin dit jaar al in grote lijnen uit waren, waarna het contract vorige week is getekend.

(tekst loopt door onder de tweet)

Toto Wolff: “I’ve heard some nonsense stories about Lewis asking for a share in TV revenue or a veto on team mates. That was not discussed at all. We agreed on the most important terms already at the beginning of this year. The contract was signed last week.”#AMuS #Hamilton — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) February 8, 2021

De vermeende ‘Verstappen-clausule’, of hoe je het vetorecht wat betreft wie in de toekomst naast hem rijdt ook wil noemen, is sowieso niet van toepassing nu bekend is geworden dat Hamilton slechts voor één jaar heeft bijgetekend bij Mercedes. Volgens Auto, Motor und Sport zonder automatische optie voor nog een jaar.

Volgens de BBC wilden beide partijen niet verdergaan dan één jaar, om ‘flexibiliteit’ te hebben voor de toekomst. Het late rondkomen van de deal zou ook hebben meegespeeld. Hoeveel Hamilton gaat verdienen, is niet bekend. Volgens de BBC was zijn vorige contract goed voor (omgerekend en afgerond) 34 miljoen euro per jaar, plus nog eens maximaal 11 miljoen euro aan bonussen.

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Max en Hamilton in dezelfde auto, daar wacht de hele wereld op’