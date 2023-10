Max Verstappen is een drievoudig wereldkampioen! Tijdens de sprintrace in Qatar verzilverde de Nederlander de titel, die hij eigenlijk sinds de zomerstop al op zijn naam had staan. Daarom, voor deze speciale aangelegenheid, verzamelt FORMULE 1 Magazine de beste reacties uit de buitenlandse media op de derde titel van Verstappen.

The Independent

In eerdere jaren zijn de Britse media nog wel eens zuinig geweest met hun lof voor Max Verstappen, maar daar is dit keer totaal geen sprake van. “Sinds hij de openingsrace in Bahrein won, is Verstappen praktisch onverslaanbaar geweest”, roemt The Independent. “Hoewel Sergio Pérez de overwinning pakte in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maakte Verstappen zijn intenties duidelijk door vanaf de negende plek te winnen in Miami. Vanaf dat moment was hij ontembaar en stormde hij naar tien overwinningen op rij, een nieuw record. Verstappen zal nu ongetwijfeld mikken op een vierde titel. De voortekenen zijn erg goed: alle vier de coureurs die drie keer op rij wonnen [Fangio, Schumacher, Vettel en Hamilton], hebben daar ook een vierde titel aan vastgeplakt.”

Bild

De Duitse krant benoemt Verstappen als een echte grootheid van de sport en denkt vooral dat de Nederlander nog niet klaar is. “Met zijn derde titel bevindt de Nederlander zich in een elitekring. De legendes als Ayrton Senna en Sir Jackie Stewart werden ook driemaal tot kampioen gekroond. Niemand in de paddock twijfelt eraan dat Verstappen er nog een stapje bij gaat doen. De coureur is te goed, zijn Red Bull is te goed. Het feit dat hij met nog zes raceweekenden te gaan al kampioen is, is historisch. De enige die dat ooit eerder heeft bereikt is Michael Schumacher (2002).”

Marca

De Spaanse krant Marca denkt dat dit nog maar het begin is. “De dominantie van Verstappen zal nog een paar jaar voortzetten. De regels blijven ongeveer hetzelfde”, concludeert de krant.

Toch is Marca enorm onder de indruk van de prestaties van 26-jarige Nederlander. “Om dit soort verschillen te zien met een teamgenoot, moeten we terug naar het tijdperk Michael Schumacher en Rubens Barrichello. Verstappen verlaat een selectie van tweevoudig wereldkampioen en sluit zich aan bij grote namen als Ayrton Senna en Niki Lauda. Zelfs voor de mensen die nog nooit een autorace hebben gezien, zijn dit namen die herkenbaar zijn. Verstappen wil onderweg naar meer titels, daar zit hij nu al mee in zijn hoofd”, zo zegt de Spaanse krant overtuigend.

CNN

“Er zijn maar weinig uitkomsten gegarandeerd in de sport”, mijmert het Amerikaanse CNN filosofisch. “Menselijke – en in de Formule 1, technische – fouten kunnen op ieder moment voorkomen. Maar zo nu en dan komt er iemand langs die zo dominant is dat elke vorm van twijfel over de uitkomst smelt als sneeuw voor de zon. Verstappens kroning was onvermijdelijk sinds de eerste race van het seizoen, toen hij van start tot finish de leiding had. De Red Bull wordt ook nog eens gezien als een van de beste auto’s die de sport ooit heeft gezien. Wanneer zo’n indrukwekkende auto wordt bestuurd door een van de beste coureurs ooit, wat Verstappen nu zonder twijfel is, dan is dat pure alchemie.”

Nog meer lezen over de derde wereldtitel van Verstappen? Lees dan hier de reactie van auto-ontwerper Adrian Newey, de vreugde van vader Jos Verstappen, of bekijk hier hoe zijn collega’s de kersverse kampioen feliciteren.

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!