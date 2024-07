Dubieuze strategieën, een aanvaring tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en de allereerste overwinning van Oscar Piastri. De Grand Prix van Hongarije was een gedenkwaardige race. In het buitenland viel het vooral op dat er met het 1-2-tje van McLaren een aardverschuiving plaatsvond binnen het constructeurskampioenschap. De buitenlandse media stonden daarnaast vooral stil bij de gefrustreerde radioberichten van Verstappen in Hongarije.

“Oscar Piastri won een zeer dramatische en controversiële Grand Prix van Hongarije voor zijn eerste volledige overwinning in de Formule 1”, beginnen de Britse journalisten van Sky Sports. “Nadat teamgenoot Lando Norris uiteindelijk gehoor had gegeven aan de smekende berichten vanuit de McLaren-pitmuur.” De journalisten beamen dat het een race vol met “drama en onzekerheid” was voor Piastri, omdat niet gelijk duidelijk was of Norris zijn teamgenoot voorbij zou laten.

De allereerste overwinning van de Australiër was niet het enige gespreksonderwerp bij de Britten. Ook de aanvaring tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen in Hongarije komt uitgebreid aan bod. “Het was de bekroning van een uiteindelijk ellendige middag voor de leider in het wereldkampioenschap”, vervolgt het verslag. “Wiens race werd gekenmerkt door regelmatige boze en gefrustreerde radio-uitwisselingen met zijn race-engineer.” Toch zag het Britse Sky ook wel positieve kanten aan de zondag in Hongarije voor Red Bull. “Sergio Pérez reed onder druk een sterke race vanaf de 16e plaats op de grid en eindigde als zevende.”

‘Papaja in plaats van paprika’

Bij de Oostenrijkse kranten stonden ze er vooral bij stil dat McLaren Ferrari voorbij is in het constructeurskampioenschap. Het Britse team staat nu met 338 punten op P2 achter Red Bull, terwijl de Italianen op 322 punten staan. “Papaja in plaats van paprika”, begint de Oostenrijkse journalist van dienst bij Kronen Zeitung. “Hoewel de strategie bij het team toch wat twijfelachtig was.” De Oostenrijkse krant viel het op dat Norris als eerste naar binnen werd gehaald, terwijl normaal gesproken de beter geplaatste coureur, in dit geval Piastri, als eerste de pitstraat in duikt. “In dit geval was dat niet zo. Het team wil de situatie managen, of dat zegt dat in ieder geval tegen Piastri.”

‘Wereldkampioenschap is nog lang niet voorbij’

De Fransen namen ook met name de chaos binnen McLaren onder de loep. “Het Britse team McLaren scoorde zijn eerste een-twee-finish sinds 2021, maar de overwinning van Oscar Piastri liet lang op zich wachten. Het team bevond zich in een lastige positie met zijn coureurs”, concludeerde L’Équipe. Verder was vooral het einde van Red Bulls dominantie het gespreksonderwerp bij de Franse krant. “Het is niet langer een ongeluk, of een voorbijgaande opstand van de rivaliserende F1-auto’s. De Grand Prix van Hongarije bewees het: Red Bull is niet langer de beste auto op de grid en het wereldkampioenschap is nog lang niet voorbij.”

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zag vooral een “woedende Verstappen” in Hongarije. “De Nederlander eindigt vijfde na een contact met Hamilton in de laatste bocht, 7 ronden voor het einde, waarbij hij zijn Red Bull ernstig dreigde te beschadigen. Fel was het commentaar van zijn racemuur: ‘Max, je doet kinderachtig’.” De Italianen zijn het met hun Franse collega’s eens dat de strijd om de wereldtitel, in ieder geval bij de constructeurs, nog niet voorbij is. “McLaren is nu een officiële uitdager geworden en een serieuze kanshebber voor de kroon.”

