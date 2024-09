Charles Leclerc ging er in Monza onverwacht met de zege vandoor, tot grote vreugde van de vele aanwezige tifosi. De buitenlandse media vallen echter de ‘nederlaag’ van McLaren, die in Monza een grote slag had kunnen slaan op Red Bull, meer op dan de overwinning van de Scuderia. McLaren wordt dan ook gezien als de grote verliezer. Dit schrijven de buitenlandse media over de Grand Prix van Italië!

In Engeland staat het Britse The Guardian niet alleen stil bij de vreugde van de uitzinnige tifosi, maar ook vooral bij de ‘nederlaag’ van McLaren. “De rook van de vuurpijlen gaf het tafereel iets weg van Apocalypse Now. Bij McLaren, wiens coureurs Oscar Piastri en Lando Norris door Leclerc naar de tweede en derde plaats werden gereden, zeiden hun verslagen gezichten alles: de horror, de horror”, aldus de Britse krant.

Volgens het Britse medium verspilde McLaren niet alleen de kans op een een-tweetje, maar ook de kans van Norris “om een flinke deuk te slaan in de voorsprong van Max Verstappen in het kampioenschap”. Het Britse team deed dat volgens de krant eigenlijk al bij de start. “Het team liet hun coureurs racen en toen Piastri Norris in de eerste ronde met een bravoure passeerde bij Variante della Roggia, kon Leclerc ook naar de tweede plaats rijden. Hierdoor gingen de twee McLarens uit elkaar en konden ze de race niet in hun voordeel dicteren.”

‘Norris toont opnieuw zenuwen’

Ook bij de oosterburen zien ze hoe Lando Norris de grootste verliezer werd in Italië. “Net als in Spanje, Hongarije en Nederland verliest de Brit in de eerste ronde het voordeel van de eerste startplaats”, schrijft het Duitse BILD. De Duitse krant denkt dat de jonge Brit eigenlijk nog niet helemaal klaar is voor een titelstrijd met Verstappen. “Norris toont opnieuw zenuwen in de strijd om het wereldkampioenschap met Verstappen”, schrijven ze daar. Het medium ziet de overwinning van Ferrari op hun thuisrace verder als een “grote verrassing!”

Ook voor de buitenlandse media was de overwinning van Leclerc een complete verrassing (Getty Images)

‘Leclerc overtrof zichzelf’

In Italië is het feest na de winst van ‘hun’ Ferrari. De kranten staan daarom ook uit uitgebreid stil bij de zege van kroonprins Leclerc. “Voor Charles is het de tweede overwinning op Monza na die van 2019. Dit jaar overtrof hij zichzelf: hij wist thuis te zegevieren in Monte Carlo en vandaag opnieuw in Italië, in de thuisbasis van Ferrari”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Een mooi verhaal dat het harde werk van de mannen en vrouwen in Maranello terugbetaalt, die hun ziel en zaligheid geven om Ferrari terug te brengen in de strijd om de titel.”

De Italiaanse krant is het verder eens met hun buitenlandse collega’s dat McLaren de grote verliezer is op Monza. “McLaren is de grote verliezer van de dag”, vervolgt de krant. “Norris, derde, won een paar punten op Max Verstappen, die zesde werd achter Carlos Sainz en Lewis Hamilton. Zeker in Woking zullen ze veel te bespreken hebben, want het hele management leek niet het beste.”

‘Gefrustreerd sloeg de wereldkampioen op zijn stuurtje’

Ten slotte waren ze bij onze zuiderburen ook verrast dat Norris niet de kans kreeg om flink op Verstappen in te lopen. “Nog in de eerste ronde raakte Norris z’n eerste plaats kwijt aan teamgenoot Piastri”, schrijft HLN. “Cadeautjes werden er niet uitgedeeld. Ook niet aan Verstappen.”

De Belgische krant zag hoe het de Nederlander en zijn Red Bull-team niet meezat op Monza. “Zijn eerste pitstop liep al grondig mis. Verstappen moest een tijdlang wachten, doordat z’n rechterachterwiel niet losging. Gefrustreerd sloeg de wereldkampioen op z’n stuurtje. Uiteindelijk zou Verstappen finishen op plek zes en daarmee alsnog de schade beperken.”

