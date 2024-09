Lando Norris won met een ruime voorsprong de Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit, en ook de buitenlandse media schrijven volop over de dominante zege van de Brit. De McLaren-coureur was echter volgens de buitenlandse kranten niet de enige coureur met een glimlach op zijn gezicht. Dit schrijven de buitenlandse media over de Grand Prix van Singapore!

In Engeland zag The Guardian een nogal saaie race, en alleen Norris zelf zorgde voor wat spanning door twee keer bijna tegen de muur te rijden. “Het waren kleine momenten die wel eens doorslaggevend zouden kunnen zijn voor Norris”, schrijf het Britse medium. “Zijn dominante overwinning op zijn rivaal in het wereldkampioenschap, Max Verstappen, was precies de meedogenloze sleur die hij moet leveren als hij de titelstrijd tot op het laatst wil uitspelen. Met deze vorm heeft hij alle kans om dat te doen.”

Ondanks dat de overwinning naar hun landgenoot ging, viel het de Britse krant ook op dat Verstappen tijdens het weekend in Singapore eigenlijk niet echt heeft verloren. “Verstappen zal dit, ondanks dat hij stevig werd verslagen, ook als een solide terugkeer beschouwen”, schrijft de journalist van dienst. “Met een auto die een gebrek aan balans had en die Verstappen soms omschreef als bijna onbestuurbaar, was een tweede plaats en zo min mogelijk puntenverlies op Norris aanzienlijk meer dan hij en het team hadden verwacht.”

‘Zijn puntendiefstal beïnvloedt het wereldkampioenschap’

Bij de oosterburen gaat het ook voornamelijk over de race van Red Bull, maar dan over de heldendaad van Daniel Ricciardo voor het Oostenrijkse team. De Australiër reed op de valreep de snelste raceronde, waarmee hij een WK-puntje afsnoept van Norris. “Daniel Ricciardo ligt op dat moment laatste. Zijn auto heeft geen schade, dus hij hoeft eigenlijk niet te pitten. Omdat hij buiten de top tien valt, krijgt hij geen punten voor de snelste ronde. Hij pakt het alleen af van Norris”, schrijft BILD. “En daar ligt het probleem. Daniel Ricciardo rijdt voor Visa RB, het juniorteam van Red Bull. Zijn puntendiefstal beïnvloedt het wereldkampioenschap.”

Bepaalt de actie van Daniel Ricciardo straks of Max Verstappen de wereldtitel uit handen van Lando Norris kan houden? (Getty Images)

‘De brede glimlach van Max Verstappen’

In Italië zagen ze hoe Norris de “missie volbracht” door dominant naar de overwinning te rijden op het Marina Bay Street Circuit. “Hij kon het niet niet doen, omdat het een van de laatste kansen was om punten goed te maken op Max Verstappen. Met deze geweldige McLaren zou het een misdaad zijn geweest om het niet te halen”, aldus La Gazzetta dello Sport.

Toch was Norris niet de enige coureur die blij was met het verloop van de race in Singapore. La Gazzetta viel het op dat ook een andere coureur glimlachte. “En dat is de brede glimlach van Max Verstappen, tweede aan de finish. Een glimlach die veel zegt. De Nederlander minimaliseerde de schade als een kampioen. Met deze 18 punten staat hij op 52 (voorsprong, red.) met nog zes races te gaan. De marge is niet geruststellend, maar vanaf de volgende race in Austin zullen nieuwe ontwikkelingen aan de RB20 hem gereedschap geven om zich beter te verdedigen, net genoeg om te hopen en blij te zijn met deze tweede plaats.”

‘In Singapore stond er geen maat op Norris’

Bij de zuiderburen baalden ze er vooral van dat de gedroomde eerste startrij, Verstappen naast Norris, zich niet vertaalde in een spannende tweestrijd. “Wat aangekondigd werd als een droomduel, was binnen enkele ronden al alle spanning kwijt”, schrijft het Belgische HLN. “Binnen de kortste keren was Norris vertrokken in zijn superieure McLaren.”

Volgens de Belgische krant is het na Singapore wel duidelijk wie de beste auto van het veld heeft, en het is al lang niet meer de Nederlandse coureur. “In Singapore stond er geen maat op Norris, die nu tot op 52 punten genaderd is in het WK, met nog zes races te gaan. Wie de beste auto heeft, is geen vraag meer. Krijgt Norris dat gat nog dicht in het restant van dit seizoen? Dát is de vraag”, besluit het Belgische medium.

