Button: ‘Het is nu of nooit voor Bottas, en hij moet het bij de start doen’

Valtteri Bottas moet de Grand Prix van Italië winnen om in de titelstrijd te blijven – en de start is waar de Fin het dan moet doen. Dat stelt Jenson Button, de wereldkampioen van 2009.

Bottas start de race op Monza als tweede, naast Mercedes-teamgenoot en titelrivaal Lewis Hamilton. Diezelfde Hamilton heeft na zeven van de zeventien races van 2020 een voorsprong van liefst vijftig punten op Bottas, die derde in het WK staat. Dus ja, het is wel weer eens tijd dat Bottas terugslaat. “Het is nu of nooit voor Bottas”, stelt Button zelfs tegenover Sky Sports F1.

Dat Bottas in Hamilton geen makkelijke klant naast zich heeft op de eerste rij, weet Button als geen ander: hij reed zelf van 2010 tot en met 2012 naast Hamilton bij McLaren. Dat Mercedes daarbij als team ‘los’ is van de rest, maakt het er volgens Button eveneens niet makkelijker op voor Bottas. “Als je teamgenoot op pole staat en je bent zoveel sneller dan de rest, wacht je een hele zware race.”

“Bottas moet dus in de eerste ronde iets proberen, anders weet ik ook niet hoe hij het moet doen”, zegt Button. Qua race pace en bandenmanagement is Hamilton doorgaans immers wat sterker dan Bottas, terwijl Mercedes haar coureurs normaliter geen afwijkende strategieën laat volgen.

Bottas zelf zei na de kwalificatie ook kansen te zien bij de start – met de lange run naar de eerste chicane. “Als je hier van de eerste twee rijen vertrekt, heb je altijd een kans. Er zullen zich zeker mogelijkheden voordoen.”

