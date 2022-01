Oud-Formule 1-coureur Jenson Button zegt het jammer te vinden dat McLaren niet langer doorging met motorleverancier Honda. De twee partijen gingen na moeizame jaren uit elkaar, maar in 2021 bleek dat Honda wel degelijk de potentie had om wereldkampioen te worden.

“Ik was erbij toen dit V6-project begon en het was niet makkelijk voor ze”, zegt Button over Honda tegen Motorsport.com. Button, de wereldkampioen van 2009, reed in 2015 en 2016 voor McLaren-Honda en kende er, net als Fernando Alonso, weinig succes. “In het hybridetijdperk worstelden ze, zij waren net weer in de Formule 1 gestapt”, vervolgt Button. “Ze liepen natuurlijk een paar jaar achter op de concurrentie. Er waren veel betrouwbaarheidsproblemen.”

Door die problemen verslechterde de relatie tussen McLaren en Honda. Het liep uiteindelijk op een scheiding uit en McLaren koos in 2018 voor de Renault-krachtbron en niet veel later stapte het over op de Mercedes-motor. “Het is jammer dat McLaren niet doorging met Honda”, blikt Button terug. “Het was erg makkelijk voor hen (McLaren) om met de vinger te wijzen terwijl ze niet competitief waren. Ze wezen naar het meest onbetrouwbare onderdeel en dat was de krachtbron.”

Ondanks de tegenslagen bleef Honda doorgaan. Het zette haar Formule 1-project voort bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) en na een goed seizoen besloot ook Red Bull om op de Honda over te stappen. Het leverde Red Bull niet direct de gewenste successen op, maar in 2021 viel alles op zijn plek en wist Max Verstappen de titel te veroveren. “Het lijkt erop dat zij met Red Bull een goede samenwerking hebben gevonden. Het was mooi om te zien dat Honda weer kon winnen, aangezien hun laatste zege voor het Red Bull-tijdperk uit 2006 stamde”, besluit Button.

