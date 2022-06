Oud-Formule 1-coureur Jenson Button is verbaasd door de uitspraken van McLaren-CEO over Daniel Ricciardo. Volgens Button moet McLaren haar coureurs beschermen en ‘loopt het uit de hand’ door zulke uitspraken.

Ricciardo’s positie bij McLaren staat onder druk. De Australiër heeft wel een contract tot eind 2023, maar het is nog maar de vraag of hij die wel zal uitzitten. McLaren-CEO Zak Brown maakte duidelijk dat de prestaties ‘niet aan de verwachtingen voldoen’ en hintte naar een mogelijkheid om het contract met Ricciardo vroegtijdig te beëindigen. Ricciardo kon niet ontkennen dat de prestaties tegenvallen, maar hoopt dat hij zich uiteindelijk één gaat voelen met de MCL36.

Oud-Formule 1-coureur Jenson Button is in ieder geval verbaasd over de situatie bij McLaren. “Ik kan niet veranderen wat Zak denkt en zegt, maar ik was verrast dat hij dat zei”, zegt Button tegen Sky Sports. “Iedereen binnen het team zou de coureurs moeten beschermen. De Formule 1 is echt een mentaal spelletje. Ze hebben allemaal ongelofelijke vaardigheden, maar je kan niet presteren als je er niet helemaal bij bent met je hoofd.”

Lees ook: Brown hint naar mogelijkheid om contract Ricciardo vroegtijdig te beëindigen

Dat Brown die uitspraken deed verraste Button dus, al helemaal omdat ‘iedereen weet’ dat Ricciardo niet aan de verwachtingen voldoet. “Maar als je teambaas dat zegt, dan doet het pijn. Gezien Daniels reactie deed het pijn.”

“Ik hoop dat ze sindsdien wel gesproken hebben en om het beste uit Daniel en het team om hem heen te halen voor de rest van het jaar”, vervolgt Button. “Dan zien we wel waar hij in de toekomst terechtkomt. Het is geen gemakkelijke situatie voor een coureur.”

Lees ook: ‘De tijd van Ricciardo bij McLaren zit erop’

Dat Ricciardo na zijn crash in de tweede vrije training eerst de vraag kreeg of de auto in orde was, maakt de situatie volgens Button nog pijnlijker. “Daniel reageerde door te zeggen dat hij zelf in orde was. We gaan daar allemaal op letten zodra Zak zich negatief uitlaat over Daniel. Het loopt gewoon uit de hand”, besluit Button.