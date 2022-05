‘Het is goed te zien dat de GP van Monaco nog steeds een belangrijke race is en dat de coureurs er willen terugkeren, ook als is het een aparte en vreemde race. En zoals we vandaag hebben gezien, er kan wel degelijk spektakel zijn in Monaco. Dit is het kroonjuweel. Hoe je het ook wendt of keert: de Indy 500 blijft in de Indycar, Le Mans blijft in de endurance-racerij. Dit soort speciale, iconische circuits zou tegenwoordig nooit meer gebouwd mogen worden, maar je moet ze behouden. Dit is Formule 1 en er is er maar één zoals deze, dus die moet je koesteren.

Charles Leclerc was net als in Barcelona, veel beter dan de rest van het veld. Hij was het hele weekend ontspannen en had alles onder controle. Dat was hier natuurlijk te verwachten omdat zijn auto snel is in de langzame bochten. Maar in de race vond ik het moeilijk te begrijpen. Ze wilden geen risico nemen met Leclerc. En geen risico nemen? We zijn hier in de stad van het wagen van een gokje, met de casino’s en zo. Niet gokken in Monaco en op veilig spelen, dat betaalt zich hier nooit uit. Zowel Sainz als Pérez heeft de juiste beslissing genomen.

Leclerc heeft het moeilijk omdat hij twee races op rij duidelijk de sterkste van allemaal was. Hij maakt geen enkele fout. Hij reed prima [in Barcelona] en krijgt dan mechanische problemen en hier werkt zijn strategie niet. Hij staat niet eens op het podium en verliest weer punten aan Max. Ferrari heeft het momentum verloren, ze zouden aan de leiding moeten gaan in het kampioenschap, ook bij de constructeurs.

Pérez is kampioenskandidaat. Hij is al het hele jaar snel, wordt niet omver geblazen door Max. Hij is de enige teamgenoot die niet volledig door Max is zoek gereden. Natuurlijk is hij een teamspeler, maar hij is ook ervaren en niet erg Latijns-Amerikaans, in de zin dat hij niet overdreven en heetgebakerd reageert. Misschien was dat anders toen hij net in de Formule 1 kwam, maar nu niet meer. De ervaring helpt hem. Hij kwam bij het team van Max in de wetenschap dat Max daar de koning is, maar doet nog steeds zijn uiterste best, is nog steeds snel als dat moet en wint gewoon Monaco. Dit is de belangrijkste overwinning die je in je carrière kunt hebben en hij is een kandidaat voor de wereldtitel. Waarom? Bij Red Bull zijn ze in gevecht met een ander team en dus zullen ze niet altijd teamorders kunnen uitvaardigen. Dat is mogelijk als je op de eerste en tweede plaats rijdt, maar niet als je bijvoorbeeld eerste en derde ligt. Hij heeft dus troeven in handen. Bij Bottas en Hamilton lag dat anders, omdat die geen competitie [van buiten] hadden en dat maakte het makkelijker teamorders uit te vaardigen.

Daniel Ricciardo zijn tijd zit er bij McLaren op. CEO Zak Brown zegt nu al dat er clausules in het contract zitten en dat betekent dat er al bijna een beslissing is genomen. Het is een manier om de druk bij de coureur te leggen en de media voor te bereiden. Uiteindelijk is hij een duurbetaalde coureur die het team veel geld kost. Hij brengt geen punten binnen en heeft ook niet de snelheid die het team nodig heeft om de auto door te ontwikkelen. Het kost ze dus geld. Het zou goedkoper zijn om het salaris van Ricciardo door te betalen, hem thuis op de bank te laten zitten en een andere coureur in de auto te zetten. Het is de harde realiteit, maar dat is Formule 1.’