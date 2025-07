Overweegt Max Verstappen nu wel of niet een overstap naar Mercedes? Hoewel er vanuit zowel kamp-Verstappen als de Zilverpijlen er nog geen officieel antwoord is op die vraag, waarschuwt Jenson Button alvast dat een overgang naar Mercedes ook wel eens nadelig zou kunnen werken voor de viervoudig wereldkampioen. Ook onthult de Britse oud-Formule 1-coureur wie van de twee huidige Mercedes-coureurs volgens hem Verstappen dan zou moeten vervangen.

Sinds George Russell in Oostenrijk zich heeft laten ontvallen dat Mercedes wel degelijk gesprekken voert met Max Verstappen, draait de geruchtenmolen overuren. Denkt de viervoudig wereldkampioen nu wel of niet serieus na over een overstap naar de Zilverpijlen? Jenson Button gelooft in ieder geval niet dat het gras zoveel groener is bij Mercedes voor de Red Bull-coureur.

“Het is een lastige voor Max, want hij zit in een positie waarin hij het zo goed doet bij Red Bull. Ze hebben hem zoveel gegeven door de jaren heen,” vertelt de Brit in The Chris Moyles Show. “Ze hebben deze auto om hem heen ontworpen en hij is er extreem goed in. Niemand kan hem evenaren in die auto. Zijn teamgenoten rijden zo ver achter hem. Ik bedoel, hij kwalificeert zich als derde of vierde en zij kwalificeren zich als achttiende.”

Volgens de voormalig Brawn-coureur is er geen garantie dat Verstappen hetzelfde succes zal beleven bij de Zilverpijlen. “Als hij naar Mercedes gaat, is het helemaal anders. Die auto wordt niet om hem heen ontworpen. Dus, gaat het werken voor hem? Ik weet het niet”, concludeert Button.

Russell en Verstappen?

Mocht Verstappen toch naar Mercedes overstappen, dan weet de Brit wel wie van de twee huidige coureurs – George Russell of Andrea Kimi Antonelli – hij dan aan de kant zou zetten. “George rijdt momenteel op de top van zijn kunnen. Als je ziet wat hij de afgelopen jaren tegen Lewis (Hamilton, red.) heeft gedaan, dan is hij WK-materiaal. Dus om hem door Max te vervangen, lijkt me een vreemde zet.”

“Ik weet dat ze de jonge Kimi Antonelli hebben, die achttien is en een toekomstige ster zou kunnen zijn. Maar dat weten we nog niet. Dus voor mij zouden George en Max een betere line-up zijn. Ik zou het graag willen zien!”, sluit Button af.

