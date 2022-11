Over het Drive to Survive-effect in de Formule 1 is het meeste inmiddels wel gezegd en geschreven. De toegenomen populariteit – vooral onder jongeren – die de koningsklasse aan het Netflix-docudrama dankt, betekent ook dat een goed voorbeeld doet volgen. Zo is er ook in andere sporten en documentaireland sprake van een Drive to Survive-effect. Al waarschuwt F1TV-presentator én Drive to Survive-gezicht Will Buxton dat de Netflix-aanpak lang niet voor elke sport zal werken.

Los van de ook in Formule 1-kringen veelgehoorde kritiek dat de Netflix-crew met een soms wel erg creatieve montage een loopje neemt met de werkelijkheid, is de serie een voltreffer te noemen. De Engelse Premier League hoopt binnenkort met een soortgelijk docudrama – van dezelfde makers! – te scoren. De golfwereld geeft het ook een swing met een eigen reeks, terwijl de Tour de France ook op dezelfde toer wil. Daarnaast worden talloze Amerikaanse sporten en sporters natuurlijk al jaren door allerlei cameraploegen gevolgd, waarvan het resultaat op menig streamingservice te bingen valt.

Het roept de vraag op of een beetje moderne, mediabewuste sport niet aan een streamingserie moet. Als soort van Amerikaanse Formule 1-tegenhanger, denkt de Indycar Series er bijvoorbeeld ook serieus over na. Mooi om te horen, reageert Buxton in de paddock tijdens Formule 1-finaleweekend in Abu Dhabi. Maar, waarschuwt hij: hoewel Drive to Survive een succesformule voor de Formule 1 is, valt het kunstje niet zomaar bij elke sport te herhalen. “De Formule 1 en de documentairemakers hadden hier ook geluk in wat ze vonden, aanboorden en creëerden”, weet Buxton, die sinds het eerste seizoen betrokken is.

‘Netflix vond iets unieks in de Formule 1, er was nog mysterie rondom de sport’

“Ze vonden in de Formule 1 iets unieks, een sport die nog vrij ‘gesloten’ was. Er was nog mysterie rondom de Formule 1”, verhaalt hij. “Mensen kenden de coureurs niet echt. En in de autosport zie je sowieso geen reacties van de sporters. Door de helmen, zie je de pijn en de gezichten niet.” De zo exclusief toegankelijke Formule 1 is verder zelfs bínnen de autosport uniek, denkt de Brit. “Indycar wil nu dus ook een soort Drive to Survive doen, maar de Indycar-paddock is al veel meer ‘open’ dan die van de Formule 1 was”, doelt hij op de toegang voor fans, gasten en cameracrews. “Dus hoe open je die dan verder?”

Ryan Reynolds

“Het is geen toverformule”, herhaalt Buxton. “Kijk maar naar de hoeveelheid sportdocumentaires die de laatste tijd is uitgebracht. In het Engelse voetbal was er eerst eentje over Sunderland (Sunderland ’til I die, red.) die zeer succesvol was. Daarna volgde een minder succesvolle over Manchester City. Nu heb je Welcome to Wrexham, en dat vond wel weer iets unieks. Die serie gaat over een dorpje in Wales waar twee Hollywoodsterren, Ryan Reynolds en Rob McElhenney, de club kopen en komen binnenvallen. Dát is een bijzonder verhaal”, zegt hij over de docu met hoog Ted Lasso-gehalte – naar de populaire komedie.

Will Buxton, bekend van F1TV en Drive to Survive. Foto: ANP Foto.

Zijn punt, zo vervolgt hij, is dat je een onderscheidend verhaal te vertellen moet hebben. “Een documentaire maken om maar een documentaire te maken, werkt dus niet per se. Je moet een reden hebben. Voor Drive to Survive was dat het openen van de paddock. En”, wijst hij om zich heen naar Abu Dhabi’s volgepakte rennerskwartier, “kijk hoe het fanatisme om de sport is toegenomen, de fanschare is gegroeid.” Het helpt daarbij volgens Buxton dat de paddock een haast onuitputtelijke bron van kleurrijke karakters is ‘waiting to be found, die erop wachten ontdekt te worden’.

De grootste sterren van de eerste seizoenen waren namelijk ook niet de grootste Formule 1-sterren, haalt hij aan. Ook dat komt deels door toeval. “Het interessante aan Drive to Survive“, verklapt hij, “is dat seizoen één eigenlijk om de strijd tussen Mercedes en Ferrari had moeten draaien. Maar die twee teams wilden er toen niks mee te maken hebben. Dus moesten de makers op zoek naar andere verhalen en zo vonden ze al die geweldige persoonlijkheden: de gekke, vloekende Günther Steiner, en natuurlijk Daniel Ricciardo”, doelt hij op de flamboyane voormalig Renault- en McLaren-coureur.

‘Seizoen 1 van Drive to Survive had om Mercedes vs. Ferrari moeten draaien, maar ze wilden er niks mee te maken hebben’

Personality

“Ze hoeven nu minder op zoek”, zo zegt de presentator en journalist over de documentairemakers. “Want de personalities zijn er. Die zijn heel aanwezig, heel zichtbaar. Dat is het geweldig aan deze sport, en denk ik ook de reden waarom meer jonge fans dan ooit tevoren de Formule 1 zijn gaan volgen. Vanwege de nieuwe generatie coureurs die veel opener is, veel meer zichzelf.”

Dat komt, zegt Buxton, misschien ook wel omdat de jongere coureurs met social media zijn opgegroeid. Als volgers én gebruikers. “Ze zijn zich meer bewust van hun personality, en moeten dat ook zijn. Ze zijn zich meer bewust van wie ze zijn en waar ze voor staan. Daardoor hebben wij als volgers ook al vroeg een duidelijker beeld van wie deze jonge coureurs zijn. Misschien wel meer dan van de generatie ervoor.”

Pierre Gasly speelde een vrij prominente rol in de afgelopen seizoenen van Drive to Survive. Foto: Getty Images.

Dat gezegd hebbende, beaamt Buxton dat het een verlies voor de Formule 1 is dat er met Sebastian Vettel (pensioen) en Ricciardo (vanaf 2023 aan de zijlijn bij Red Bull) twee grote namen én personalities uit de spotlight verdwijnen. “Wat denk ik echter geweldig is, is dat het niet zo is dat ze een leegte achterlaten. Er komt namelijk een jonge generatie aan.”

Wie dat dan zijn? “Max, Lando, George en Carlos”, zijn voornamen voor Buxton voldoende, alsof hij het over The Beatles heeft – en dan is hij de vijfde Beatle Charles Leclerc voor het gemak nog vergeten. “Al die jongens die nu doorbreken, hebben allemaal hun eigen stem en persoonlijkheid”, meent Buxton, “en die zal alleen maar luider worden en verder groeien. Net zoals dat bij Vettel en Ricciardo zo was.”

