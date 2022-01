De Formule 1 moet opletten dat show niet belangrijk wordt dan de sport en het een soort WWE-worstelen wordt, waarschuwt ex-Formule 1-coureur Stefan Johansson.

Dat schrijft Johansson, zelf in de jaren tachtig goed voor 79 Grands Prix voor onder meer Ferrari en McLaren, in een blog op zijn eigen website. De Zweedse ex-coureur richt zijn pijlen daarin op 2021’s controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi en alle ophef die daaromheen is ontstaan. Hij laakt echter ook de eerdere ‘slechte beslissingen van de wedstrijdleiding’ gedurende 2021 en de manier waarop rechtenhouder Liberty Media de Formule 1 neerzet.

Over een ding wil Johansson om te beginnen duidelijk zijn: “Max Verstappen en Lewis Hamilton verdienden het allebei om kampioen te worden.” Wat hem echter tegenstaat, is de ‘eindeloze controverse en polarisatie’ die we vorig seizoen in zijn ogen hebben gezien. “Al weet ik zeker dat niemand bij Liberty Media daarover klaagt. Het heeft de Formule 1 namelijk naar een compleet nieuw niveau getild qua aandacht en volgers.”

Show versus sport

Toch, waarschuwt hij, moet de Formule 1 voorzichtig zijn. “Als ze op deze weg verdergaan – waarop entertainment boven de sport gaat – begeven ze zich straks op gevaarlijk terrein. Ik zou het haten als de Formule 1 in de autosportvariant van Amerikaans WWE-showworstelen verandert. De show gaat daar boven de sport, die secundair is aan het entertainment.”

Mexicaanse worstelaars hitsen het publiek op bij de Grand Prix van Mexico. Foto: Motorsport Images.

Johansson haalt daarbij ook Drive to Survive aan. Hoewel hij niet ontkent dat deze Netflix-show de Formule 1 vooral in Amerika een enorme populariteitsimpuls heeft gegeven, suggereert hij dat ‘veel teams en coureurs’ er niet dol op zijn. “Ik moest het zelf na 15 minuten uitzetten”, vertelt hij.

“Het is denk ik belangrijk een goede balans te vinden voor de toekomst”, zegt hij hierover. “Ik snap dat social media en marketing belangrijk zijn”, vervolgt Johansson, “maar ik zou het vreselijk vinden als de coureurs in een soort clowns of comedians veranderen in plaats van dat ze dappere jongemannen zijn die op zondagmiddag hun ding doen.”

Een van de (tegenwoordig meerdere) Netflix-crews volgt Valtteri Bottas in 2019 in Duitsland. Foto: Motorsport Images.