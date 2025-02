General Motors debuteert in 2026 met dochteronderneming Cadillac in de Formule 1. Terwijl er hard wordt gewerkt aan de teamstructuur en de nieuwe bolides, heeft Cadillac nog geen coureurs aangewezen om het team te vertegenwoordigen. Oud-wereldkampioen Mario Andretti, die als adviseur nauw verbonden is aan het project, doet een boekje open over de behoeften van het team.

Volgend jaar moet Cadillac als elfde team op de Formule 1-grid verschijnen. Onder druk van autogigant General Motors kiest het project voor een sterke Amerikaanse inbreng. Adviseur Mario Andretti, de laatste Amerikaan die ooit een titel won in de Formule 1, onthulde tijdens het F1 75-evenement in Londen dat ook de coureurs de Verenigde Staten moeten vertegenwoordigen. In gesprek met Sky Sports benadrukte hij het belang van ten minste één Amerikaanse rijder.

“Ja, het is een absoluut doel om ten minste één Amerikaan aan te trekken”, legde hij uit. “Daar is dit hele programma mee begonnen. We willen starten met een Amerikaanse coureur, aangevuld met een zeer ervaren rijder van welke nationaliteit dan ook.”

Potentiële coureurs

Een voor de hand liggende kandidaat van Amerikaanse bodem is Colton Herta. Het 24-jarige IndyCar-talent flirt al langer met een overstap naar de Formule 1, maar werd eerder geremd door een gebrek aan superlicentiepunten. In de IndyCar komt hij al uit voor het team van Andretti Global. Ook Jak Crawford wordt veel genoemd. De jonge coureur uit North Carolina heeft nu een reserverol bij Aston Martin en reed al meerdere vrije trainingen in de Formule 1.

Aan ervaringsdeskundigen is er in ieder geval geen gebrek voor Cadillac. Populaire opties zijn Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo en Sergio Pérez. Respectievelijk wonnen deze veteranen al tien, acht en zes Grands Prix. Andretti kon verder geen uitspraken doen over de kandidaten, maar gaf wel aan verheugd te zijn over de vorderingen. “Ik ben in mijn nopjes”, besloot hij. “We hebben een geweldig team met veel energie en doelgerichtheid.” Bovendien zouden de nieuwe reglementen van 2026 een kans bieden om op gelijke voet te beginnen met de bestaande teams.

